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Ardahan Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Askeri Gazinoda resepsiyon verdi.

Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in ev sahipliğini yaptığı geceye Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nun yanı sıra kurum müdürleri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, günün sonunda yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemini vurguladı. Burada elde edilen başarının ardından yeni Türk Cumhuriyeti'nin inşa edildiğini belirten Vali Çiçek, "Bugün eğer bu coğrafyada bağımsız bir Türk devleti olarak bulunuyorsak, Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun savaş boyutudur. Biz bunu başardık ve bunun üzerine yeni bir Türk Cumhuriyeti inşa ettik" dedi. Vali Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet ettiği program, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü anısına kesilen pasta ile sona erdi.

Ardahan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise 30 Zafer Bayramı dolayısıyla planlanan halk konserinin yağmur nedeniyle iptal edildiği bildirildi. - ARDAHAN