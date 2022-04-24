Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi - Son Dakika
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Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

24.04.2022 13:04
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

Ardahan Belediyesinin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi.

Ardahan Belediyesinin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi. Program sonunda vatandaşlar alana geldikten sonra ocak başına geçerek döner kesen ve ardından tencereden kaplara yemek dolduran Başkan Faruk Demir'in yanına giderek organizasyon nedeniyle teşekkür etti.

Manevi duyguların içtenlikle yaşandığı Ramazan ayında sık sık iftar programları düzenleyen Başkan Demir, Milli Egemenlik Parkında yüzlerce Ardahanlı ile yemekte buluştu.

Katılımın yüksek olduğu iftarın ardından Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada; "Bu akşam bizleri kırmayarak iftar soframıza konuk olan yüzlerce hemşehrimize çok teşekkür ederek, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." dedi. - ARDAHAN

Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

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Faruk Demir, Ramazan, Ardahan, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi - Son Dakika


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