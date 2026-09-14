Ardahan'da pazar esnafı ve besiciler geçim sıkıntısını anlattı - Son Dakika
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Ardahan'da pazar esnafı ve besiciler geçim sıkıntısını anlattı

Ardahan\'da pazar esnafı ve besiciler geçim sıkıntısını anlattı
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Ardahan'da pazarda alışveriş yapan vatandaşlar artan fiyatlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Hayvancılıkla uğraşan bir üretici, halkın bankalara gırtlağa kadar borçlu olduğunu söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARDAHAN) - Ardahan'da pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, artan fiyatlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, "Her gün zam, her gün zulüm. Fakir vatandaş açlıkla ölecek" dedi.

Ardahan'da pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, artan fiyatlar ve hayat pahalılığından şikayet etti. Vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının geçimlerini zorlaştırdığını belirterek ekonomik koşullara tepki gösterdi.

Hayvancılıkla uğraşan Ardahanlı Şaban Şentürk, hayvancılığın dışarıdan rahatlık görüntüsü verdiğini ancak üreticilerin bankalara borçlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sadece sağlığımıza şükretmekle yetiniyoruz. Piyasa malum, ortam belli. İnsanlar yokluk içerisinde, borçlarla boğuşuyor. Allah herkese yeni yollar açsın. Ardahan, hayvanla uğraştığı için halkı biraz daha rahat gözüküyor ama işin içine girdiğin zaman halk bankalara gırtlağa kadar borçlu. Hiç kimsenin aslında maddi olarak durumu iyi diyemezsiniz. Bir de bu yıl arazisini toplayamadı halk, yağmurlardan dolayı. Ekin tarlada kaldı."

"HAYVANCILIK BORÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR"

Tuncer Sarıkaya ise hayvancılığın büyük ölçüde kredi ve borçla sürdürüldüğünü belirtti. Ardahan'da hayatın pahalı olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Tüketici çok zor durumda. Geçim kaynağı çok zor. Emekliler çok zor durumda. Halkın dilinden, özünden, sözünden anlayan pek yok. Özellikle bugünkü sistem hiç duymamazlıktan geliyor. Buna duyarlı olan ana muhalefet partisi, YENİ Parti, demokratik tüm sosyalistler olmasa Türkiye'nin üzerine bir örtü kapanacak. Biz bunun için her zaman yan yana durmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖYLÜ ARDAHAN'A GELMEZSE ARDAHAN BİTİYOR"

Pazarcı ve aynı zamanda hayvancılık yapan Orhan Ünlü adlı yurttaş da satışların düştüğünü belirterek, "Köylü alamıyor. Köylü Ardahan'a gelmezse Ardahan bitiyor" dedi. Ünlü, tarımın gerilediğini, hayvancıların ise kendi yağında kavrulduğunu söyledi.

Ardahanlı Osman Uygar da pazar fiyatlarına tepki göstererek, "Hep zam, hep zulüm. Fakir vatandaş açlıkla ölecek. Millet artık seçimi bekliyor" dedi.

Sabit Çelik ise "Pazarda biraz ortam iyi. Pahalı dedikleri şey köylünün malı ve direkt Artvin'den geliyor ürünler. Ama genel anlamda hayat bozuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Alışveriş, Ardahan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da pazar esnafı ve besiciler geçim sıkıntısını anlattı - Son Dakika

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