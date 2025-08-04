Ardahan\'da Şap Hastalığı Sorunu

AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural, Ağustos ayı Meclis toplantısında Ardahan bölgesinde yaşanan şap hastalığını gündeme getirdi.

İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural, mecliste yaptığı konuşmada, Ardahan da yaşanan şap hastalığından dolayı meydana gelen hayvan ölümleri sebebiyle çiftçinin büyük zarar gördüğüne vurgu yaparak bir an önce harekete geçilmesini dile getirdi.

Vural. konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "İlimizde yaşayan halkın yüzde 80 oranında geçim kaynağı hayvancılıktır. Çiftçilerimiz son günlerde şap hastalığından dolayı hayvan telefi yaşamakta ve ekonomik sıkıntılara düşmektedir. Devletimizin kurumları olaylara müdahil olup çabalarken, ilimizde bulunan özellikle Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Ziraat Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği olaylara müdahil olmamış seyirci kalmışlardır. Bu yaşanan hayvan ölümlerinin bir an önce son bulması ve hastalığın yayılmasını önlemek için Valimiz Hayrettin Çiçek öncülüğünde İl Tarım Müdürlüğü ve ilgili kurumlar bir araya gelerek bir çözüm yolu bulmak için hareket etmelidir. Ardahanın ekonomisini olumsuz etkileyecek olan, hızla yayılan ve hayvanlar ölümlerinin yaşandığı şap hastalığı için etkili çözüm ve gerekli önlemleri almalıdırlar. Bizler de il Genel meclis üyeleri olarak kurulacak bu ekibe her türlü desteği vermeye hazırız, yeterki bölgemizin ve Ardahan ekonomisinin en büyük katma değeri olan çiftçilerimiz mağdur olmasın hayvancılığını en iyi şekilde sürdürmeye devam etsin." - ARDAHAN