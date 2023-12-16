 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardahan'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı

Ardahan'da Aralık ayının ortalarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, saman sıkıntısı çeken besicilere nefes aldırdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Ardahan\'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı
16.12.2023 - 12:44,
Abone Ol

Ardahan'da Aralık ayının ortalarına hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi besicilere yaradı. Sıcak geçen kış mevsimi son yıllarda saman sıkıntısı çeken besiciye de nefes aldırdı. Ahırlarda yemlenen küçükbaş hayvanlar meralara bırakıldı.

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürürken küçükbaş hayvan yetiştiricileri kara rağmen hayvanlarını otlatmaktan vazgeçmedi. Ardahan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri koyunlarını otlatmaya devam ediyor.

Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hayvanlarını karla kaplı arazide otlattıklarını söyleyen Necdet Povar, "Şu anda bir ton ot 5 bin lira. Havaların sıcak olması hayvanlarımızın dışarda kalmasına imkan tanıyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardahan, Aralık, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Sıcak Hava Besicilere Nefes Aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement