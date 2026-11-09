Ardahan Damal'da bazı hayvancılar kar yağışına rağmen yaylada kalmayı sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan Damal'da bazı hayvancılar kar yağışına rağmen yaylada kalmayı sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan Damal\'da bazı hayvancılar kar yağışına rağmen yaylada kalmayı sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan Damal\'da bazı hayvancılar kar yağışına rağmen yaylada kalmayı sürdürüyor
Haber Videosu

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yaylalardaki hayvancıları farklı kararlar almaya yöneltti. Bazı hayvancılar büyükbaşlarını köylerdeki ahırlara indirirken Damal'a bağlı Seyitören köyünde bazıları beslenme ve bakım imkanları elverişli olduğu için yaylada kalmayı sürdürüyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yaylalarda hayatını sürdüren hayvancıları farklı kararlar almaya yöneltti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle birlikte yaylacılardan bazıları büyükbaş hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Bazı yaylacılar ise tüm zorlu hava şartlarına rağmen yaylada kalmaya devam ediyor.

Ardahan'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük çalışmalarını da zorlaştırdı. Kış şartlarının yaklaşmasıyla birlikte hayvanlarını güvenli alanlara taşımayı tercih eden yaylacılar, sürülerini köylerdeki ahırlara ve kışlaklara götürüyor.

Ancak her yaylacı aynı kararı vermiş değil. Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde bazı hayvancılar, hayvanlarının beslenme ve bakım imkanlarının elverişli olması nedeniyle yaylada kalmayı sürdürüyor. Karla kaplanan yaylalarda hayvanlarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, zorlu doğa şartlarına rağmen üretime devam ediyor.

Bölgede kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yaylalardan köylere hayvan göçünün hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
ArdahanGüncelDamalYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
12:00
Eski Bakan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Eski Bakan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan Damal'da bazı hayvancılar kar yağışına rağmen yaylada kalmayı sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android