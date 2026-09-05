Ardahan Göle'de 4 proje birden hizmete açıldı; Vali Yamlı törende vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Ardahan Göle'de 4 proje birden hizmete açıldı; Vali Yamlı törende vatandaşlarla buluştu

Ardahan Göle\'de 4 proje birden hizmete açıldı; Vali Yamlı törende vatandaşlarla buluştu
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Ardahan'ın Göle ilçesinde Belediye Konukevi, Kapalı Çocuk Oyun Parkı ve Kafeterya, Hayvan Pazarı Genişletme Projesi ile Mehmet Sekmen Caddesi'nin açılışı yapıldı. Törene katılan Vali Ömer Hilmi Yamlı, yatırımların ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını belirtti.

Göle ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, vatandaşlar ve ilçe protokolüyle bir araya geldi. Düzenlenen programda Belediye Konukevi, Mehmet Sekmen Kapalı Çocuk Oyun Parkı ve Kafeterya, Hayvan Pazarı Genişletme Projesi ile Mehmet Sekmen Caddesi hizmete açıldı.

Göle'nin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak hizmetlerin açılış programında konuşan Vali Yamlı, emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların Göle ilçesine hayırlı olmasını diledi. Vali Yamlı ayrıca, ilçelerin gelişmesi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların artırılması ve yeni hizmet alanlarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Yapılan yatırımların bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamasını temenni eden Vali Yamlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programına, Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Göle Kaymakamı Cuma Emeç, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Köprülü Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan Göle'de 4 proje birden hizmete açıldı; Vali Yamlı törende vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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