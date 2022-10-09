Ardahan haberleri! Çıldır Kaymakamı İpek'ten okullara ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan haberleri! Çıldır Kaymakamı İpek'ten okullara ziyaret

09.10.2022 13:49
Ardahan haberleri! Çıldır Kaymakamı İpek'ten okullara ziyaret

Gelen Ardahan haberine göre Çıldır Kaymakamı Enes İpek, Çıldır'daki okulları ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı Enes İpek, Çıldır'daki okulları ziyaret etti.

Kaymakam İpek Çıldır'da ki Aşıkşenlik İlkokulu, Şehit Taner Karadeniz ortaokulu, Öncül İlkokulu ve Kurtkale ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okul idarecilerinden öğrencilerin ve okulların durumu hakkında bilgi aldı, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini kendilerinden dinledi.

Kaymakam İpek, "Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bu sene ilçemizde göstermiş olduğumuz eğitim anlayışını kolektif bir şekilde yukarı yönlü çevirmenin gayreti içinde olacağız.Veli-okul-öğrenci işbirliği başarı konusunda en önemli anahtardır" dedi.

Kaymakam İpek, "Çocuklarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda eğitim alması birinci önceliğimizdir. Bu hususta gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerekse okul idarecilerimizle birlikte gerekli hassasiyetleri azami ölçüde göstererek başarıya ulaşacağız" dedi.

Öğrencilerle birebir sohbet ederek kendileriyle görüşen ve taleplerini dinleyen Kaymakam İpek, öğrencilere başarılar dileyerek programı tamamladı. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Aşıkşenlik, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan haberleri! Çıldır Kaymakamı İpek'ten okullara ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 15:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan haberleri! Çıldır Kaymakamı İpek'ten okullara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement