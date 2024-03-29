Ardahan'ın Gürçayır Mahallesi'ne modern bir taziye evi açıldı - Son Dakika
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Yerel

Ardahan'ın Gürçayır Mahallesi'ne modern bir taziye evi açıldı

Ardahan\'ın Gürçayır Mahallesi\'ne modern bir taziye evi açıldı

Ardahan Belediyesi, 'Her mahalleye bir taziye evi' sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Gürçayır Mahallesi sakinlerine modern bir taziye evi kazandırdı. Açılış törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu ve mahalle sakinleri katıldı.

29.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
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Ardahan'ın Gürçayır Mahallesi sakinleri, modern bir taziye evine kavuştu.

'Her mahalleye bir taziye evi' sloganıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdüren Ardahan Belediyesi, bu kapsamında Gürçayır Mahallesi sakinlerini de taziye evine kavuşturdu.

Açılış törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Demir, Ardahan'ın önemli eksiklerini tamamlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Seçim öncesi birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Demir, "Burada düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızın birlikte olduğu bir anı yaşıyoruz. Bizim Türkiye içerisinde tüm bölgelerde, tüm alanlarda istediğimiz de bu zaten. Demokrasi içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde birlikte yaşamak. Belediyelerimizin görevi burada beşikten, mezara kadar insanlarımızın taleplerini karşılamak. Bizler bu anlamda varız. Elbette temsil ettiğimiz siyasi partiler var. Ancak ben hepinizin belediye başkanıyım. Hep beraberiz daima" dedi.

Konuşmaların ardından, taziye evinin açılışı yapıldı, ardından katılımcılara iftar yemeği verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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