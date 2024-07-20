Ardahan\'ın Posof ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali Yağmur Altında Yapıldı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Kültür ve Sanat festivali sağanak yağmur altında yoğun katılım ile yapıldı.

Posof Belediyesi tarafından festival mesire alanında yapılan programda Türkiye'nin farklı illerinden gelen Posoflular gönüllerince eğlendi.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan festivale katılım yoğun oldu. Farklı illerdeki Posof derneklerinin de destek verdiği festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı, halk ozanları türkülerini seslendirdi. - ARDAHAN