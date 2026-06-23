Ardahanlı Gazeteciler Ödüllerini Kutladı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ile Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 yılı Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı.

Başkan Demirci, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en prestijli medya organizasyonlarından biri olarak gösterilen yarışmada Ardahan'dan gazetecilerin önemli ödüller kazanmasının kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

Demirci, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Ardahan'ın tanıtımına, sorunlarının gündeme taşınmasına ve güzelliklerinin duyurulmasına katkı sunan basın mensuplarımızın elde ettiği bu başarı bizleri mutlu etmiştir. Ödül alan tüm gazetecilerimizi gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette, Ekonomi haberi kategorisinde "Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi" haberiyle ödüle layık görülen İHA Muhabiri Olgun Yıldız, TV Haber Yerel kategorisinde "Çıldır Gölü'nde Festival" haberiyle ödüle layık görülen DHA Muhabiri Deniz Başlı, sağlık haberi kategorisinde "Sınırda 'zorunlu' sağlık sigortası" haberiyle ödül alan DHA Muhabiri Alper Turgut ve yerel fotoğraf kategorisinde "Kura'nın Buharı" adlı karesiyle ödül kazanan AA Muhabiri Günay Nuh ve Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya'da yer aldı.

Gazeteciler, nazik davetinden dolayı Başkan Çetin Demirci'ye teşekkür etti. - ARDAHAN