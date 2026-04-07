Arhavi Maden Planına Karşı Birleşti: "Arhavi'de Madencilik Yerine Turizm Yatırımı Yapılmasını Öneriyoruz"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçede maden arama ruhsatı başvurusuna karşı tüm kurumların olumsuz görüş bildirdiğini belirterek, Arhavi'de madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Maden çalışmalarının tarım, turizm ve su kaynaklarına zarar vereceğini ifade eden Ataselim, "Arhavi'de madencilik yerine turizm yatırımı yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Arhavi'de Ulukent bölgesi ve Üçırmak Köyü'nde Lidya Madencilik'in planladığı maden arama çalışmaları tepki çekti. Şirketin kazı gerektirmeyen yüzeysel jeolojik çalışmalar yapacağı bilgisinin Kaymakamlığa iletilmesi üzerine sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve çevre platformları üyeleri ile muhtarlar toplantı yaptı.

Toplantıda doğal yapı, tarım alanları ve su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulandı; maden faaliyetlerine karşı ortak tutum alındı. Toplantıda sürecin hukuki ve toplumsal olarak takip edileceği belirtildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, doğaya zarar verecek çalışmalara karşı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Son zamanlarda ilçemizde maden konusu yine gündemde. Maden konusunda birlik ve beraberlik içerisinde geçmişte neredeysek, bugün de aynı yerdeyiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz."

Geçtiğimiz çarşamba günü Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Arhavi Kaymakamlığı'na maden sahasıyla ilgili bir arama ruhsatı başvurusu yapılmış ve ilçe kaymakamlığı tarafından Arhavi Belediyesi'ne bilgi aktarılmıştır. İlçe kaymakamımız, Artvin Valiliği ve Artvin İl Özel İdaresi'ne gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu yazışmaların neticesinde Arhavi Kaymakamlığı, söz konusu maden sahasının çalışması için uygun olmadığını belirtmiş ve görüşlerinin tarafımıza bildirilmesini istemiştir. Ertesi gün, Arhavi Belediyesi olarak bizler de yazımızı gönderdik. Yazıda maden sahasının tarım, turizm ve kaynak sularımıza zarar vereceği gerekçesiyle çalışmaların yapılmasının uygun olmadığı ifade edildi.

"Arhavi'de madencilik yapılması doğru değildir"

Geçmişte 15 bin imza toplanmış ve bütün kurumlara ulaştırılmıştır. Arhavi ilçesinin tamamı birlik ve beraberlik içinde maden sahasını istememektedir; bugün de aynı kararlılık ve duruş devam etmektedir. Bu çalışmanın yapılması halinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan ne Arhavi Belediyesi ne de ilçemizin kurum amirleri sorumlu olacaktır. Yazımız, Artvin Valiliği ve Arhavi Kaymakamlığı'na gönderilmiş ve ilgili kurumlardan olumsuz yanıt alınmıştır. Artvin İl Özel İdaresi ve Artvin Valiliği, Arhavi'de yapılacak maden çalışmalarının uygun olmadığını bildirmiştir. Doğamıza, çevremize ve yaşam alanımıza zarar verecek maden sahasının açılmasını istemiyoruz. Geçmişte farklı bir firmadan yapılan başvuru olumsuz görüş verilerek durdurulmuştur.

Bugün, 2026 yılında başka bir firma tarafından yapılan başvuruya da aynı şekilde yanıt veriyoruz: Arhavi'de madencilik yapılması doğru değildir. Bunun yerine turizm yatırımı yapılmasını öneriyoruz; bu memlekete ve ülkemize daha faydalı olacaktır."