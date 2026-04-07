Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arhavi Maden Planına Karşı Birleşti: "Arhavi'de Madencilik Yerine Turizm Yatırımı Yapılmasını Öneriyoruz"

07.04.2026 10:52  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçede maden arama ruhsatı başvurusuna karşı tüm kurumların olumsuz görüş bildirdiğini belirterek, Arhavi'de madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Maden çalışmalarının tarım, turizm ve su kaynaklarına zarar vereceğini ifade eden Ataselim, "Arhavi'de madencilik yerine turizm yatırımı yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Arhavi'de Ulukent bölgesi ve Üçırmak Köyü'nde Lidya Madencilik'in planladığı maden arama çalışmaları tepki çekti. Şirketin kazı gerektirmeyen yüzeysel jeolojik çalışmalar yapacağı bilgisinin Kaymakamlığa iletilmesi üzerine sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve çevre platformları üyeleri ile muhtarlar toplantı yaptı.

Toplantıda doğal yapı, tarım alanları ve su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulandı; maden faaliyetlerine karşı ortak tutum alındı. Toplantıda sürecin hukuki ve toplumsal olarak takip edileceği belirtildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, doğaya zarar verecek çalışmalara karşı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Son zamanlarda ilçemizde maden konusu yine gündemde. Maden konusunda birlik ve beraberlik içerisinde geçmişte neredeysek, bugün de aynı yerdeyiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz."

Geçtiğimiz çarşamba günü Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Arhavi Kaymakamlığı'na maden sahasıyla ilgili bir arama ruhsatı başvurusu yapılmış ve ilçe kaymakamlığı tarafından Arhavi Belediyesi'ne bilgi aktarılmıştır. İlçe kaymakamımız, Artvin Valiliği ve Artvin İl Özel İdaresi'ne gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu yazışmaların neticesinde Arhavi Kaymakamlığı, söz konusu maden sahasının çalışması için uygun olmadığını belirtmiş ve görüşlerinin tarafımıza bildirilmesini istemiştir. Ertesi gün, Arhavi Belediyesi olarak bizler de yazımızı gönderdik. Yazıda maden sahasının tarım, turizm ve kaynak sularımıza zarar vereceği gerekçesiyle çalışmaların yapılmasının uygun olmadığı ifade edildi.

"Arhavi'de madencilik yapılması doğru değildir"

Geçmişte 15 bin imza toplanmış ve bütün kurumlara ulaştırılmıştır. Arhavi ilçesinin tamamı birlik ve beraberlik içinde maden sahasını istememektedir; bugün de aynı kararlılık ve duruş devam etmektedir. Bu çalışmanın yapılması halinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan ne Arhavi Belediyesi ne de ilçemizin kurum amirleri sorumlu olacaktır. Yazımız, Artvin Valiliği ve Arhavi Kaymakamlığı'na gönderilmiş ve ilgili kurumlardan olumsuz yanıt alınmıştır. Artvin İl Özel İdaresi ve Artvin Valiliği, Arhavi'de yapılacak maden çalışmalarının uygun olmadığını bildirmiştir. Doğamıza, çevremize ve yaşam alanımıza zarar verecek maden sahasının açılmasını istemiyoruz. Geçmişte farklı bir firmadan yapılan başvuru olumsuz görüş verilerek durdurulmuştur.

Bugün, 2026 yılında başka bir firma tarafından yapılan başvuruya da aynı şekilde yanıt veriyoruz: Arhavi'de madencilik yapılması doğru değildir. Bunun yerine turizm yatırımı yapılmasını öneriyoruz; bu memlekete ve ülkemize daha faydalı olacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Madencilik, Ekonomi, Turizm, Arhavi, Tarım, Maden, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:56:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.