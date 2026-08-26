Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti
Erzincan'da arı sokması nedeniyle hastanede tedavi gören Tuncay Ayberk, hayatını kaybetti.
Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Tuncay Ayberk, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, arazide arı sokmasının ardından sağlık durumu ağırlaşan Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'ten acı haber geldi.
Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Kaynak: İHA
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