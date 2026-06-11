Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri

FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kaz Dağları Projesi" kapsamında, Dereli Köyü Kooperatifi ev sahipliğinde arıcılık semineri düzenlendi. Uygulamalı Çiftçi Okulu etkinliğinde arıcılara markalaşma ve gıda güvenliği konuları anlatıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü uluslararası ölçekli Kaz Dağları Projesi, yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında arıcılık faaliyetlerinin profesyonelleşmesi ve bölge ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli Köyü Kooperatifi ev sahipliğinde "Uygulamalı Çiftçi Okulu" etkinliği hayata geçirildi. "Arı Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği, Markalaşma ve Satış Pazarlama" başlığı altında düzenlenen eğitim seminerine bölgede arıcılık ve bal üretimi yapan çok sayıda üretici katıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve kooperatif ortakları bir arada

Dereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasında gerçekleştirilen ve arıcıların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısına Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, kooperatif ortakları ve bölgedeki arı yetiştiricileri katılım sağladı. Seminerde, Kaz Dağları'nın eşsiz florasından elde edilen balların kalitesinin korunması ve küresel standartlarda pazara sunulabilmesi adına atılması gereken adımlar stratejik olarak ele alındı.

Uzmanından markalaşma ve satış pazarlama taktikleri

Seminer kapsamında üreticilere hitap eden Gıda Mühendisi Şakir Ada; arıcılıkta gıda güvenliği kriterleri, modern ve hijyenik koşullarda kaliteli bal üretimi, ambalajlama, coğrafi işaretleme süreçleri, yerel markalaşma modelleri ile dijital ve geleneksel satış-pazarlama yöntemleri konularında teknik detayları içeren değerli bilgiler paylaştı. Kaz Dağları'nın endemik bitki yapısı sayesinde üretilen balların yüksek bir pazarlama potansiyeline sahip olduğu vurgulanarak, doğru markalaşma ile üretici gelirlerinin ciddi oranda artırılabileceğine dikkat çekildi.

"Kaz Dağları'nın doğal zenginliklerini koruyarak üreteceğiz"

Yerel kalkınmanın ve ekolojik dengenin korunmasının hedeflendiği anlamlı organizasyona ilişkin ev sahibi Dereli Köyü Kooperatifinden yapılan açıklamada, "Kooperatifimiz olarak, üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerini artıracak, yerel kalkınmayı destekleyecek ve Kaz Dağları'nın eşsiz doğal zenginliklerini koruyarak sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak bu tür bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Seminerimize katılım sağlayan tüm üreticilerimize, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza ve eğitimi veren uzmanımıza teşekkür ederiz" denildi. - BALIKESİR