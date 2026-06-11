Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri

Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri
11.06.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaz Dağları Projesi kapsamında arıcılara gıda güvenliği ve markalaşma konularında seminer verildi.

FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kaz Dağları Projesi" kapsamında, Dereli Köyü Kooperatifi ev sahipliğinde arıcılık semineri düzenlendi. Uygulamalı Çiftçi Okulu etkinliğinde arıcılara markalaşma ve gıda güvenliği konuları anlatıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü uluslararası ölçekli Kaz Dağları Projesi, yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında arıcılık faaliyetlerinin profesyonelleşmesi ve bölge ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli Köyü Kooperatifi ev sahipliğinde "Uygulamalı Çiftçi Okulu" etkinliği hayata geçirildi. "Arı Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği, Markalaşma ve Satış Pazarlama" başlığı altında düzenlenen eğitim seminerine bölgede arıcılık ve bal üretimi yapan çok sayıda üretici katıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve kooperatif ortakları bir arada

Dereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasında gerçekleştirilen ve arıcıların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısına Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, kooperatif ortakları ve bölgedeki arı yetiştiricileri katılım sağladı. Seminerde, Kaz Dağları'nın eşsiz florasından elde edilen balların kalitesinin korunması ve küresel standartlarda pazara sunulabilmesi adına atılması gereken adımlar stratejik olarak ele alındı.

Uzmanından markalaşma ve satış pazarlama taktikleri

Seminer kapsamında üreticilere hitap eden Gıda Mühendisi Şakir Ada; arıcılıkta gıda güvenliği kriterleri, modern ve hijyenik koşullarda kaliteli bal üretimi, ambalajlama, coğrafi işaretleme süreçleri, yerel markalaşma modelleri ile dijital ve geleneksel satış-pazarlama yöntemleri konularında teknik detayları içeren değerli bilgiler paylaştı. Kaz Dağları'nın endemik bitki yapısı sayesinde üretilen balların yüksek bir pazarlama potansiyeline sahip olduğu vurgulanarak, doğru markalaşma ile üretici gelirlerinin ciddi oranda artırılabileceğine dikkat çekildi.

"Kaz Dağları'nın doğal zenginliklerini koruyarak üreteceğiz"

Yerel kalkınmanın ve ekolojik dengenin korunmasının hedeflendiği anlamlı organizasyona ilişkin ev sahibi Dereli Köyü Kooperatifinden yapılan açıklamada, "Kooperatifimiz olarak, üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerini artıracak, yerel kalkınmayı destekleyecek ve Kaz Dağları'nın eşsiz doğal zenginliklerini koruyarak sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak bu tür bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Seminerimize katılım sağlayan tüm üreticilerimize, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza ve eğitimi veren uzmanımıza teşekkür ederiz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kaz Dağı, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 09:55:50. #7.13#
SON DAKİKA: Arıcılığa Yönelik Eğitim Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.