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Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür - Son Dakika

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

11.02.2022 10:51
Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi inşaatını yerinde ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'ten inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi inşaatını yerinde ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'ten inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmalara devam eden S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi inşaat şantiyesini ziyaret eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, yaklaşık 137 milyon TL değerinde imzalanan altyapı anlaşması yapılan BÜSEM Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunularak Kooperatif Başkanı Hızır Arıkök'te inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkök yaptığı açıklamada, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ ve ekibine teşekkür etti. Arıkök ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ise yapmış olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirerek, "Şehrimize çok yakışacak bu projeyi tamamlamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür
Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür
Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür

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Mehmet Karadağ, Kooperatif, Gaziantep, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arıkök'ten, Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Sönmezler'e teşekkür - Son Dakika
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