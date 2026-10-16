Arjantin'de üniversite protestosuna polis müdahale etti, en az 10 yaralı, 31 gözaltı

Arjantin'de hükümetin kamu üniversitelerine ek bütçe sağlayan yasayı uygulamamasını protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda 8'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.

Arjantin'de binlerce üniversite öğrencisi ve akademisyen, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kamu üniversitelerine sağlanan fonların güncellenmesini öngören "Üniversite Finansman Yasası"nı derhal yürürlüğe koyması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Yerel basında yer alan haberlere göre; başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binası önünde toplanan kalabalık, "Milei yasaya uy" ve "Kamu üniversitelerinin talebi ayrıcalık değil, haktır" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan Conadu Historica Öğretim Görevlileri Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Francisca Staiti, bütçe kesintilerinin akademisyenleri ek işler yapmaya veya istifa etmeye zorladığını belirterek, "Bize borçlu oldukları ücreti ödemelerini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kongre binası önünde gerginlik

Öğleden sonra Kongre binası önünde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı göstericilerin güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışması ve kolluk kuvvetlerine taş atması üzerine polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 8'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişi yaralanırken, en az 31 gösterici ise gözaltına alındı.

Yasanın uygulanmaması tepkilere neden olmuştu

Akademisyen maaşlarının enflasyona endeksli olarak iyileştirilmesini, öğrenci burslarının yeniden başlatılmasını ve üniversite işletme giderlerinin karşılanmasını öngören "Üniversite Finansman Yasası", 2025 yılında Arjantin Kongresi tarafından kabul edilmişti. Devlet Başkanı Javier Milei, bütçe dengesini bozacağı gerekçesiyle yasayı veto etmiş ancak Kongre vetoyu aşarak düzenlemeyi yeniden onaylamıştı. Yasanın uygulanmasını askıya alan Milei hükümeti, aksi yöndeki mahkeme kararlarına rağmen geri adım atmamıştı. Gerekli kaynakların nasıl sağlanacağının belirsiz olduğunu savunan hükümet, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı.