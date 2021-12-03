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Arkadaşları ip atlarken genç kadın futbol takımına seçildi - Son Dakika

Arkadaşları ip atlarken genç kadın futbol takımına seçildi

03.12.2021 00:57
Arkadaşları ip atlarken genç kadın futbol takımına seçildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde köy imkanlarıyla futbola merak salan 15 yaşındaki Sinem Koç, "Arkadaşlarım ip atlarken ben futbol oynayanları seyrediyordum" dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde köy imkanlarıyla futbola merak salan 15 yaşındaki Sinem Koç, "Arkadaşlarım ip atlarken ben futbol oynayanları seyrediyordum" dedi. Koç, ilgisini başarıyla süsleyerek ilçeden Sakarya Kadın Futbol Kulübü'ne seçilebilen tek isim oldu.

Karasu ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sinem Koç, merak duyduğu futbol becerisini köy imkanlarıyla geliştirerek Sakarya Kadın Futbol Kulübü'ne seçildi. İlkokulda yaşıtlarının mahallesinde ip atlarken kendisinin futbol oynayanları izlediğini belirten Koç, "Atletizmle de uğraşıyorum. Birçok madalyam var. Ama artık sporda mahallemi değil ilçemi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyorum" dedi. Ortaokula geçtiğinde beden öğretmeni Cihan Akgünoğlu'nun futbola ilgisini fark ederek dört yıl boyunca kendisine antrenman yaptırdığını ifade eden Sinem Koç, "Böylece futbol, benim için tutku haline geldi. Ardından futsala ilgi saldım. Sınıflar arası turnuvaları okullar arası turnuvalara taşıdım" diye konuştu.

Beşiktaş'a seçildi ama kalamadı

İstanbul'a giderek Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün seçmelerine katıldığını ve seçildiğini de dile getiren Koç, "İstanbul'da kalamayacağım için Karasu'ya geri dönmek zorunda kaldım. İki ay sonra ise ilk defa 2021 yılında kadın futbol takımlarının birleştirilmesiyle kurulan Sakarya Kadın Futbol Kulübü seçmelerine girdim" şeklinde konuştu. "Futbolda kendime güveniyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum" diyen Sinem Koç, "Karasu'dan seçilebilen tek kişi olmak ve bunu köy imkanlarıyla çalışarak ilçemi temsil etmek beni çok mutlu etti. Ben artık okulumu ve köyümü değil, ilçemi temsil ediyorum. İnanıyorum ki ileride Sakarya'yı hatta ülkem bile temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

En önemlisi aile desteği

Kendisine en büyük desteği babası Ersin Koç ve ailesinin verdiğini belirten Koç, "Köyde genel olarak 'Sen kızsın, ne işin var' derler. Ama ailem bana bunu demedi ve aksine en büyük destekçim oldu. Turnuva ve yarışmalarda her zaman yanımda oldular. Başarılarımı aileme borçluyum" dedi. Atletizim, futsal, bocce gibi branşlarda on şampiyonluk, iki ikincilik ve bir tane üçüncülük olmak üzere toplam 13 madalya sahibi olan Sinem Koç, "Aynı başarıyı futbolda da ortaya koymak için çalışıyorum. Bayan olduğum için mahallemde başarılar önemsenmese de bu benim moralimi bozmuyor aksine beni daha da teşvik ediyor" diye konuştu.

Bu mantık değişmeli

Karasu'nun ilk Kadın Futbol Kulübü sporcusu olan Sinem Koç, "Yaşıtlarıma tavsiyem, kimsenin dediğine kulak asmasınlar. İnansınlar ve inandıklarının peşinden gitsinler. Öğrenmek ve başarmak kendi ellerinde. Başarısızlık hissine kapılmasınlar ve başarmaya inansınlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır" diyerek sözlerini tamamladı. Sinem Koç'a en büyük desteği veren baba Ersin Koç ise, "Kız çocuğu bir şey başaramaz mantığı çok yanlış. Bu algıyı yıkmak adına da kızımın hayallerine destek verdim. Bayanlara güvenildiği zaman nelerin başarıldığını gördük. Kızımla gurur duyuyorum ve her zaman ailemle birlikte arkasında olacağız. Diğer babalara tavsiyem, düşüncülerini değiştirsinler ve kızlarına destek olsunlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Yeşilköy Mahallesi, Beşiktaş, Sakarya, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arkadaşları ip atlarken genç kadın futbol takımına seçildi - Son Dakika


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