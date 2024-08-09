Arkeologlar Mollakent'teki tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arkeologlar Mollakent'teki tarihi yerleri gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma projesi kapsamında arkeologlar, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeki tarihi yerleri gezdi. Geziye Bulanık ve Malazgirt kaymakamları da katıldı.

09.08.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkeologlar Mollakent'teki tarihi yerleri gezdi

MUŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2020'de başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında çalışan ekipler, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeki tarihi yerleri gezdiler.

Malazgirt Kazı Projesi Başkanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Exeter Üniversitesi İslam Arkeolojisi Profesörü Timothy Insoll, Proje Koordinatörü Arkeolog Dr. A. Oğuzhan Karaçetin'in öncülüğünde Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeki Selçuklu mezarlığını gezen kazı ekibine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da eşlik etti. Ziyaret sırasında, çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Mollakent'in en eski İslam köylerinden biri olduğunu söyledi. Çevik, "5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Malazgirt Savaş alanının tespiti ile ilgili yürütülen projenin bilimsel danışmanıyım. Şu an Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyündeyiz. Bu yörenin en eski köylerinden birisi, en eski İslam köylerindendir. İslam yerleşimlerinden birisi ve bu eskiliğini de bu içinde bulunduğumuz mezarlıkta yer alan kitabeliği, motifliği ve nitelikli taşlarıyla gösteriyor. Bu alanda bir misafirimiz var. İngiltere'den Exeter Üniversitesi İslam Arkeolojisi Profesörü Timothy Insoll'e beraber 2-3 gündür Malazgirt'teydik. Malazgirt'ten buraya geldik. Şimdi buradan Mollakent, Ahlat ve Erciş'teki Çelebibağ'daki Akkoyunlu, Karakoyunlu mezarlıkları olmak üzere bölgedeki en eski tarihi mezarlıkları bir sürvey, bir yüzey araştırması şeklinde geziyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Tespitlerde bulunuyoruz. Mollakent'te bu anlamda bu yörenin en değerli köylerinden birisidir. Bir sürvey, bir yüzey araştırması gezisi münasebetiyle buradayız" dedi.

Bulanık Kaymakamı Koşansu da, Mollakent köyündeki eserlerin korunması ve tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt, Mollakent, Bulanık, Muş, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arkeologlar Mollakent'teki tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:28:50. #1.12#
SON DAKİKA: Arkeologlar Mollakent'teki tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement