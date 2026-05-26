Arnavutköy'de bayram öncesi camilerde ve mezarlıklarda hummalı çalışma
Arnavutköy'de bayram öncesi camilerde ve mezarlıklarda hummalı çalışma

26.05.2026 14:53
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kurban Bayramı öncesinde cami, mezarlık, kurban satış ve kesim alanları ile ulaşım hizmetlerinde hazırlıkların tamamlandığını, ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Camilerden mezarlıklara, kurban satış ve kesim alanlarından ulaşım hizmetlerine kadar birçok noktada yoğun mesai harcandığını belirten Candaroğlu, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için ekiplerin aralıksız sahada olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçe genelinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bayram öncesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini ve ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için tüm ekiplerin yoğun mesai içerisinde olduğunu ifade etti.

"İlçemizin dört bir yanında bayram hazırlıklarımızı tamamladık"

Bayram öncesinde camilerde, mezarlıklarda ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Candaroğlu, "Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine yakışır bir hazırlık süreci yürüttük. İlçemizin dört bir yanında ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bayramı huzur içerisinde geçirebilmesi adına camilerimizden mezarlıklarımıza, kurban satış ve kesim alanlarımızdan ulaşım hizmetlerimize kadar her noktada gerekli hazırlıkları tamamladık" dedi.

"Camilerimizi misk amber ve gül suyu kokularıyla bayrama hazırladık"

İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Candaroğlu, "Kurulan cami temizlik ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki tüm camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttük. Camilerimizin iç ve dış bölümlerini temizledik, halılarımızı ve ortak kullanım alanlarımızı özenle bakımdan geçirdik. Temizlik çalışmalarımızın ardından camilerimizi misk amber ve gül suyu kokularıyla bayrama hazır hale getirdik. Ayrıca cami bahçelerinde ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı da tamamladık" diye konuştu.

"Sorumluluk alanı gözetmeksizin mezarlıklarımızda çalışma yürüttük"

Bayram öncesinde mezarlıklarda da yoğun çalışma gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Candaroğlu, "Vatandaşlarımızın en çok ziyaret ettiği alanların başında mezarlıklarımız geliyor. Bu nedenle sorumluluk alanı gözetmeksizin ilçemizdeki mezarlıklarda yaşanan temizlik eksikliklerine ekiplerimizle müdahale ettik. Yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım çalışmalarını tamamlayarak mezarlıklarımızı kabir ziyaretlerine hazır hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"Arefe gününde ring servisi, lokum ve çiçek ikramlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk"

Arefe günü gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Candaroğlu, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için arefe günü boyunca ring servis hizmetimizi devreye aldık. Aynı zamanda mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarımıza lokum ve çiçek ikramında bulunarak bayramın manevi atmosferini birlikte yaşadık. Bayramın paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu ilçemizin dört bir yanında hissettirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bayram boyunca sahada olmaya devam edeceğiz"

Kurban satış ve kesim alanlarında da gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Candaroğlu, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı, düzenli ve güvenli koşullarda yerine getirebilmesi için kurban satış ve kesim alanlarımızda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Temizlikten ulaşıma kadar her noktada vatandaşlarımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
