Arnavutköy Belediyesi Yeniköy Karpuz Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi Yeniköy Karpuz Festivali'ni Düzenledi

Arnavutköy Belediyesi Yeniköy Karpuz Festivali\'ni Düzenledi

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde en hızlı karpuz yeme, karpuz taşıma ve karpuz yetiştirme yarışmaları büyük ilgi gördü.

29.07.2024 09:08  Güncelleme: 09:11
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Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, renkli görüntüler oluşturdu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı festivalde en hızlı karpuz yeme, karpuz taşıma ve karpuz yetiştirme yarışmaları büyük ilgi gördü.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla renklendi. Festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında düzenlenen en hızlı karpuz yeme yarışması, karpuz taşıma yarışması ve en büyük karpuzu yetiştirme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Büyükler ve küçükler doyasıya eğlenirken, yarışmaların kazananları ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı.

"Amacımız Yeniköy karpuzumuzu tüm Türkiye'ye duyurmak"

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Arnavutköy Yeniköy Karpuz Festivalimiz, unutulmaya yüz tutmuş bir kültürdü bizim için. Yeniköy karpuzunun yıllara dayalı bir geçmişi vardır. Tarımı, ekonomiyi, turizmi güçlendirmek tabii ki yerel yönetimlerin ve belediyemizin asli görevi. Bu anlamda biz de çiftçilerimizle ve hemşerilerimizle birlikte böyle bir proje düşündük. Amacımız, Yeniköy karpuzumuzu İstanbul'daki hemşerilerimize ve aslında tüm Türkiye'ye duyurmak. Bunu bir festival havasıyla yapmak bizleri memnun etti. İlki olmasına rağmen hamdolsun her şey çok güzel ilerliyor. Bu festivali canlandıran ve neşelendiren Arnavutköylü misafirlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Festivalde ayrıca çadırlarda karpuz temalı sanat çalışmaları ve karpuz süsleme sanatı gösterileri de yer aldı. Programa katılan şef Ayvaz Akbacak, "Bugün çok güzel bir karpuz festivalinde beraberiz. Halkımıza karpuzun sadece yenilmeden göz dekoruyla sanatsal şekilde de olabileceğini göstermek için çalışmalar yapıyoruz. Arnavutköy'deki karpuzların daha lezzetli olduğunu ve buradaki yerel halka karpuzlarının ne kadar değerli olduğunu anlatmak için 25'e yakın 3 boyutlu çalışma yaptık" dedi.

En büyük karpuzu yetiştirme yarışmasının kazananı Abbas Yavuzel ise, "Biz babadan oğula bu işi yapıyoruz. Sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz çiftçi arkadaşlarımızla bu etkinliğin devamını istiyoruz. Çok güzel bir organizasyondu bu," şeklinde konuştu.

Festivale katılan Emine Çakır, "Festivali duyduk geldik. Böyle bir festivale ilk gelişim çok güzel oluyor. Karpuzları da yedik. Çok lezzetli, hatta yarım karpuz yedim tek başıma. Her şey çok güzel geçiyor. Böyle bir organizasyon yaptığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum," dedi.

İbrahim Akbulut ise, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Biz çoluk çocuk geldik. Karpuz dağıtıldı, değişik etkinlikler oldu, çok da güzel oldu. Ben beğendim şahsen" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Yeniköy Karpuz Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika

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