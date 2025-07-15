Arnavutköy\'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü Arnavutköy'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yürüyüş yapıldı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz gazileri, şehit yakınları, ilçenin siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehter takımı konseriyle başlayan program, milli duyguları pekiştiren konuşmalar ve çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlikte Arnavutköy'den Niğde'ye şehit Ömer Halisdemir'in mezarına pedal çevirerek anı yolculuğu gerçekleştiren sporculara plaket ve çiçek takdim edildi. Program kapsamında sahneye çıkan sanatçı Arslanbek Sultanbekov, sevilen eserlerini seslendirdi. Sultanbekov'un performansı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen konserlerde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek eşlik etti. Alanda kurulan dev ekranda 15 Temmuz gecesine dair görüntüler izletilirken, şehitler için dualar edildi.

Konuşmacılar, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. - İSTANBUL