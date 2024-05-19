Arnavutköy\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bilal Sonses konseriyle son buldu

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Arnavutköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenene etkinlikler, binlerce kişinin eğlendiği Bilal Sonses konseri ile son buldu.

Arnavutköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde dün sabah saatlerinde başlayan etkinlikler bugün Şehir Parkı'nda düzenlenen Bilal Sonses konseri ile son buldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde katılımcılar doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Düzenlenen konserle ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "İlçemizde iki gündür devam eden gençlik festivalleriyle birlikte çok güzel bir eğlence ve kutlama oldu. Burada stantlarda kendilerini geliştirme anlamında eğitim aldılar ve bu süreci devam ettirdiler. Hem eğlendiler, hem de öğrenerek doya doya bu iki günü yaşadılar. Biz genç bir ilçede, genç bir belediye başkanı olarak gençlerle her daim bu tür programlarla beraber olacağız. İlçemizin, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin her daim yanlarında olacağıma söz verdim. Gençlerimiz bizim geleceğimiz bu nedenle beraber yol yürüyüp yeni yüz yılda yeni Arnavutköy'ü beraber inşa edeceğiz" Şeklinde konuştu. - İSTANBUL