Arnavutköy'de 25 Yılını Dolduran Öğretmenlere Vefa Gecesi - Son Dakika
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Arnavutköy'de 25 Yılını Dolduran Öğretmenlere Vefa Gecesi

Arnavutköy\'de 25 Yılını Dolduran Öğretmenlere Vefa Gecesi

Arnavutköy'de 25 yıldan fazla süreyle görev yapan öğretmenler, Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin düzenlediği organizasyonda bir araya gelerek meslek yıllarını hatırladı. Duygusal anların yaşandığı gecede öğretmenlere plaketler takdim edildi ve eski öğrencileriyle buluştu.

03.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Arnavutköy'de çeyrek asırdır görev yapan öğretmenler Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin koordine ettiği organizasyonla bir araya geldi. Her biri 25 yıl ve daha fazla süredir görev yapan öğretmenler, programda karşılaştığı öğrencilerini görünce duygusal anlarda yaşadı.

Arnavutköy'de bulunan 25 yıl ve daha fazla süredir görev yapmış öğretmenler Arnavutköy Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin düzenlediği 'vefa' organizasyonunda bir araya geldi. Meslekte uzun yıllarını devirmiş öğretmenler düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya gelerek meslek yıllarını hatırladı. Bazı öğretmenlerin, aynı ilçede göreve başlamış öğrencileriyle karlılaşmasında duygusal anlarda yaşadı. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu vekaleten Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Arnavutköy Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Gencay Karademir, İş insanları, esnaflar ve öğretmenler katıldı.

Düzenlenen organizasyonla alakalı konulan Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Öğretmenler bu toplumun çocuklarını yetiştiren, nesiller hazırlayan bireylerimiz. Böyle anlamlı bir günde 25 yıldan fazla hizmet eden öğretmenlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duydum." İfadelerini kullandı.

"Vefa borcumuzu göstermek adına düzenledik etkinliği"

Programa ev sahipliği yapan Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gencay Karademir, "Arnavutköy'de göreve başlayıp, bu ilçede göreve devam eden çeyrek asırlık öğretmenlerimize vefa borcumuzu göstermek adına düzenledik etkinliği. Bu konuda bize destek olan herkese çokça teşekkür ediyorum. Bu programa katılan Milli Eğitim Müdürümüze, Belediye Başkan Yardımcımıza ve tüm öğretmenlerimiz sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

"Arnavutköy'de 30 yıldır öğretmenlik yapıyorum"

Recep Tosuncuk, "Arnavutköy'de 30 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki çoğu insanın dersine girdim, yılların nasıl geçtiğini fark etmedik. Burada yolları çamurken geldim şuanda bu günlerini gördük ve hizmetimize devam ettik. Bir şeyler katmaya çalıştık katabildiysek ne mutlu bize" İfadelerini kullandı.

"1993 yılında göreve başladığımda, günde 3 otobüs geliyordu buraya"

İrfan Toprak, "1993 yılında Arnavutköy'e geldim. Buraya geldiğimde günde 3 sefer otobüs geliyordu. Patika yollardan, 3 şeritli yollara hatta tramvaylara ve Dünya'nın en büyük Havalimanı'na sahip olmuş ilçemiz. Ben normalde Trabzonsporluyum ama Fenerbahçeliler Derneğinin bunu düşünmesi bizi onurlandırdı. Çok güzel mutluluk verici bir program olmuş, biz buraya bir şeyler bırakmışız dedirttiler bize" dedi.

Programa katılan öğretmenlere Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Arnavutköy Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Gencay Karademir tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi. Öğretmenler meslek yıllarıyla alakalı muhabbet ve sohbet etti. Bazı eski öğrencileri vefa göstergesi olarak öğretmenlerine sarılıp elini öptü. Program Fenerbahçe - Gaziantep maçının izlenmesiyle sonlandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 25 Yılını Dolduran Öğretmenlere Vefa Gecesi - Son Dakika

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