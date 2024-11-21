Arnavutköy'de Lodos Pazarcıları Vurdu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Lodos Pazarcıları Vurdu

Arnavutköy\'de Lodos Pazarcıları Vurdu

Arnavutköy'de şiddetli lodos nedeniyle pazarcılar zor durumda kaldı, bazıları ürünleri kuruduğu için evlerine döndü.

21.11.2024 12:13
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İstanbul Arnavutköy'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle pazarcılar olumsuz etkilendi. Barandalar devrildi, bazı pazarcılar ürünleri kuruduğu için evlerine geri döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de lodos pazarcıları olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı brandalar devrildi. Kimi esnaf ta ürünleri kuruduğu için evlerine geri gitmek zorunda kaldı.

Pazarcı Doğan Kara, "Arnavutköy esnafıyım 7 senedir. Tezgah açamıyoruz. Mal kuruyor diye adam isyan etti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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