Arnavutköy'de Nadir Peçeli Baykuş Kurtarıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Nadir Peçeli Baykuş Kurtarıldı

Arnavutköy\'de Nadir Peçeli Baykuş Kurtarıldı
27.07.2025 10:19  Güncelleme: 10:33
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir esnaf tarafından bulunan nadir peçeli baykuş, zabıta ekipleri tarafından alınarak Yassıören Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Kuşun tedavi süreci başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, genellikle Afrika ve Amerika kıtalarında görülen nadir bir tür olan peçeli baykuş bir esnaf tarafından bulundu. Kuş, Arnavutköy Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından alınarak Yassıören Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi, Nenehatun Mahallesi Abdulhamit Caddesi'nde nadir bir tür olan peçeli baykuş, dün sabah saatlerinde bir esnaf tarafından yol kenarında bulundu. Kuşun araçlar tarafından ezilmemesi için harekete geçen mahalle esnafı Emre İnan, baykuşu güvenli bir şekilde kurtararak işletmesine aldı. Dört gün boyunca iş yerinde baykuşa bakım yaptığını belirten Emre İnan, "Sabah saat 10-11 gibi baktık yerde bir şey dolanıyor. Arabanın altına girmişti. Baykuş olduğunu fark ettik. Zabıta Yusuf abiyi aradım, sağ olsun hemen ilgilendi. Önce milli parkı aramıştık ama geri dönüş gecikti. Bu süreçte su verdik, kanat verdik, incik aldık, elimizden geleni yaptık. Çok hırçın değildi, zar zor yakaladık. Kutuda sakladık. Dört gün boyunca baktık, sonra ekipler gelip teslim aldı" dedi.

Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede, baykuşun üzerinde bulunan keneler temizlendi

Öte yandan, olay yerine gelen Arnavutköy Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilk incelemenin ardından, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle irtibata geçti. Baykuş, Yassıören Hayvan Bakımevi'ne götürülerek veteriner kontrolünden geçirildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede baykuşun üzerinde bulunan keneler temizlendi. Açık yara bulunmazken, röntgende herhangi bir kırık ya da iç hasara rastlanmadı. Beslenememeye bağlı halsizlik tespit edilen kuşun tedavi süreci başlatıldı.

Peçeli baykuşun 28 Temmuz Pazartesi gününe kadar bakımevinde müşahede altında tutulacağı, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Nadir Peçeli Baykuş Kurtarıldı - Son Dakika

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