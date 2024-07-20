Arnavutköy'de Polis Ekipleri Yangın Tehlikelerine Karşı Bilgilendirme Yaptı

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Arnavutköy'de, polis ekipleri ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluşarak yangın tehlikelerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçedeki ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluşarak, yangın tehlikelerine karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Son günlerde artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte orman yangınları riski de ciddi boyutlara ulaştı. Bu duruma kayıtsız kalmayan polis ekipleri, yangınları önlemek amacıyla kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Polis ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek piknik yapan vatandaşları, mangal ve ateş yakmanın riskleri konusunda uyardı. Bilgilendirme çalışmaları sırasında polis ekiplerine yoğun ilgi gösterildi. Özellikle aileler ve gençler, polislerin verdikleri bilgileri dikkatle dinledi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini ve ormanların korunması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Yetkililer, "Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu amaçla vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Polislerimizin varlığı bize güç veriyor, orman yangınlarıyla alakalı bilinçli olmamız gerekiyor."

Polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamayla alakalı konuşan Hümeyra Türk, "Polisleri görünce çok mutlu olduk. Ateş yakılmasının yasaklanması çok önceden istediğimiz bir şeydi. Çocuklarımızla ailece gelerek piknik ve spor yapmak çok güzel, ateş yakılmaması çok güzel oldu. Polislerimizin varlığı bize güç veriyor, orman yangınlarıyla alakalı bilinçli olmamız gerekiyor. Globalleşen dünyada yeşil alanlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Sadece ateş yakmak değil çöplerimizi de toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz polis ekiplerini görünce kendimizi güvende hissediyoruz"

Sevgi Ergün ise "Çok kalabalıkta insanlar bazen dikkat edemiyor. Polis ekiplerinin uyarması çok güzel bir şey en azından insanlar hatırlamış oluyorlar. Biz polis ekiplerini görünce kendimizi güvende hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekiplerin yaz ayları boyunca mesire alanları, ormanlık alanlar ve yangın tehdidi oluşturabilecek noktalarda devriyelerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL