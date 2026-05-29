Arnavutköy\'de Geleneksel Bayramlaşma

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy Kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında ilçe protokolü ile vatandaşlar bir araya geldi. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, İstanbul'un fethinin yıl dönümü de unutulmadı.

Programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşadı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği günlerden biri olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı, bir çocuğun yüzündeki tebessüme ortak olmak, bir yetimin başını şefkatle okşamak, bir büyüğümüzün duasına talip olmaktır. Paylaştıkça çoğalan, dayanışmayla bereketlenen rahmet iklimini hep birlikte hissetme zamanıdır" dedi.

Belediye olarak bayram süresince tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Candaroğlu, "Kurban kesim alanlarımızı modern standartlarda, hijyenik ve güvenli şartlarda sizler için en iyi şekilde düzenledik. Bayram süresince temizlik ekiplerimiz sokaklarımızda, veteriner ekiplerimiz kurban kesim alanlarımızda, zabıta ekiplerimiz ise düzen ve güvenliğin tesisi için görevlerinin başında olmaya devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne de değinen Candaroğlu, "573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han, iman dolu göğsü ve kahraman ordusuyla bu kadim şehri fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu ayrıca Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlumları da unutmadıklarını belirterek, bayramların tüm insanlık için huzur ve barış içerisinde yaşanmasını temenni etti.

Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise konuşmasında Arnavutköy'ün stratejik önemine dikkat çekerek, "Burası Arnavutköy, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. İstanbul Havalimanı ile birlikte Arnavutköy bugün dünyanın birçok noktasıyla temas halinde olan çok önemli bir ilçe konumunda. Buradra yaşayan insanlar gerçekten çok şanslı" dedi.

Arnavutköy'ün gelişiminde emeği geçenlere teşekkür eden Hersanlıoğlu, "Arnavutköy'ümüzün gelişmesinde, büyümesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Arnavutköy'de düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Cihan Barut, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL