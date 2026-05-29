Arnavutköy'de Geleneksel Bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de Geleneksel Bayramlaşma

Arnavutköy\'de Geleneksel Bayramlaşma
29.05.2026 16:48  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Başkan Candaroğlu, birlik, beraberlik ve İstanbul'un fethinin yıl dönümünü vurgularken, Kaymakam Hersanlıoğlu ilçenin stratejik önemine dikkat çekti.

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy Kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında ilçe protokolü ile vatandaşlar bir araya geldi. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, İstanbul'un fethinin yıl dönümü de unutulmadı.

Programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşadı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği günlerden biri olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı, bir çocuğun yüzündeki tebessüme ortak olmak, bir yetimin başını şefkatle okşamak, bir büyüğümüzün duasına talip olmaktır. Paylaştıkça çoğalan, dayanışmayla bereketlenen rahmet iklimini hep birlikte hissetme zamanıdır" dedi.

Belediye olarak bayram süresince tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Candaroğlu, "Kurban kesim alanlarımızı modern standartlarda, hijyenik ve güvenli şartlarda sizler için en iyi şekilde düzenledik. Bayram süresince temizlik ekiplerimiz sokaklarımızda, veteriner ekiplerimiz kurban kesim alanlarımızda, zabıta ekiplerimiz ise düzen ve güvenliğin tesisi için görevlerinin başında olmaya devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne de değinen Candaroğlu, "573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han, iman dolu göğsü ve kahraman ordusuyla bu kadim şehri fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu ayrıca Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlumları da unutmadıklarını belirterek, bayramların tüm insanlık için huzur ve barış içerisinde yaşanmasını temenni etti.

Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise konuşmasında Arnavutköy'ün stratejik önemine dikkat çekerek, "Burası Arnavutköy, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. İstanbul Havalimanı ile birlikte Arnavutköy bugün dünyanın birçok noktasıyla temas halinde olan çok önemli bir ilçe konumunda. Buradra yaşayan insanlar gerçekten çok şanslı" dedi.

Arnavutköy'ün gelişiminde emeği geçenlere teşekkür eden Hersanlıoğlu, "Arnavutköy'ümüzün gelişmesinde, büyümesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Arnavutköy'de düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Cihan Barut, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Geleneksel Bayramlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Montella bombası Fenerbahçe'den Montella bombası
Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Mehmet Topal’a Avrupa’dan talipler artıyor Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:54:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Geleneksel Bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.