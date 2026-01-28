Çam ve Sakura Şehir Hastanesi\'nin sağlık hizmetleri artık Arnavutköy\'de

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Sağlık Merkezi Arnavutköy'de vermeye başladı. Arnavutköy Belediyesi'nin yer tahsisi ve tefrişat desteğiyle hayata geçirilen merkez, sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık ve sağlıklı yaşam anlayışını destekleyen uygulamalarla ilçeye değer katıyor.

Arnavutköy'de sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek önemli bir adım daha hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun girişimleriyle, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Sağlık Merkezi Arnavutköy'de vermeye başladı.

Bu kapsamda, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde hizmete açıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından sağlanan yer tahsisi ve tefrişat desteğiyle kısa sürede hazır hale getirilen merkez, ilçe sakinlerine nitelikli sağlık hizmetlerini daha yakın bir noktada sunmayı amaçlıyor. Yeni merkez sayesinde, büyük ölçekli bir şehir hastanesinin sağlık altyapısı ve uzmanlığı Arnavutköy'e taşınırken, vatandaşların sağlık hizmetlerine ilçe dışına çıkmadan ulaşması mümkün hale geldi. Uygulama ile birlikte hem birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hem de hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Arnavutköy'de sağlık yatırımlarını öncelikli alanlardan biri olarak ele alan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun girişimleriyle hayata geçirilen bu çalışma, ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sunarken, yerel yönetim ile sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin de güçlü bir örneğini oluşturuyor. - İSTANBUL