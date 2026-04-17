Arnavutköy'de 3 yeni eser hizmete açıldı, yaşam merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
Arnavutköy'de 3 yeni eser hizmete açıldı, yaşam merkezinin temeli atıldı

Arnavutköy\'de 3 yeni eser hizmete açıldı, yaşam merkezinin temeli atıldı
17.04.2026 18:35  Güncelleme: 18:41
Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilen Vadipark Sosyal Tesisi, Arna Çocuk Anaokulu ve kadınlara özel ARFİT spor salonu açıldı. Ayrıca, 50 bin metrekarelik Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Programa çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. 50 bin metrekarelik Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Programa çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vadipark Sosyal Tesisi, Arna Çocuk Anaokulu ve kadınlara özel ARFİT spor salonunun açılışı yapıldı. Öte yandan, içerisinde buz pisti, spor sahaları ve yürüyüş alanlarının yer alacağı Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin de temeli atıldı. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Ersanlıoğlu ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İhtiyaçları hisseden ve çözüm üreten bir belediyecilik var"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Milletçe yüreğimizi yakan bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diliyor, eğitim yuvalarımızın her zaman güvenli ve huzurlu ortamlar olarak kalmasını temenni ediyorum. Amacımız bu ilçede yaşayan her bir vatandaşımızın hayatına dokunmak. Hizmet anlayışımızın temelinde insanı merkeze alan, ihtiyaçları hisseden ve çözüm üreten bir belediyecilik var. Vadipark Sosyal Tesisi bin 60 metrekarelik alanda 214 kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Lüks restoran konforunu sosyal tesis sıcaklığıyla buluşturan bu alan, oyun alanı, bebek bakım odası ve mescit gibi donatılarıyla her yaştan vatandaşımıza hitap edecek" dedi.

Kadınlara özel olarak tasarlanan ARFİT spor salonunun 300 metrekarelik alanda hizmet vereceğini ifade eden Candaroğlu, "Hanımefendiler burada spor yaparken aynı zamanda sosyalleşecek ve sağlıklı yaşamın bir parçası olacak. Arna Çocuk Anaokulu ise 4 sınıf ve 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Proje ilçenin farklı noktalarına da yayılacak. 50 bin metrekarelik alanda kapalı tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, buz pisti, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarıyla spor ve sosyal hayatı bir araya getiriyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Açılış programına katılan vatandaşlardan Cemal Eniş, "Bu alan çok güzel olmuş. Emekliyiz, burada gelip vakit geçiriyoruz. Her sabah yürüyüş yapıyorum. Bundan güzel bir şey olamaz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Cemile Takın ise, "Ben normalde Mecidiyeköy'de ikamet ediyorum. Buraya yeni geldim. Çok güzel bir yer olmuş. Aktivite alanlarımız yoktu, burası bayağı gelişmiş. Sosyal tesis ve geniş alanıyla çok değerli bir yer olmuş. Çok memnun kalacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 3 yeni eser hizmete açıldı, yaşam merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Arnavutköy'de 3 yeni eser hizmete açıldı, yaşam merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
