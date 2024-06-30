Arnavutköy Karaburun Limanı\'nda Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

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Arnavutköy Belediyesi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karaburun Limanı'nda çeşitli yarışmalar düzenledi. Gün boyu devam eden etkinliklere katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kutlama akşam saatlerinde ünlü grup Koliva konseriyle devam etti.

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda her sene olduğu gibi bu sene de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Organizasyona Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda yağlı kazıktan bayrak kapma, yüzme yarışı, flyboard gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlendi. Yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi. Gün boyu devam eden etkinliklerde gemi korteji yapıldı. Programa katılan vatandaşlar sahil boyunca gemilerle tur attı. Kutlama akşam saatlerinde ünlü grup Koliva konseriyle devam etti.

"Kabotaj Bayramı denizlerimizin özgürleşmesi demektir"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Denizcilerimizin ve deniz tutkunlarının bugünü kutlu olsun. Arnavutköy ilçemiz bu anlamda coğrafi öneme sahip uzun bir sahilimiz var. Bu öncülüğümüzü buradaki ilçe dahilindeki vatandaşlarımızla ve hemşerilerimizle İstanbul'daki tüm hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bu etkinlik alanımızda bugün gün boyunca yarışmalarımız olacak, sahnemiz olacak ve isteğimiz, arzumuz 1 Temmuz Kabotaj Bayramı denizlerimizin özgürleşmesi demektir, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti bir 1926'da almış olduğu bir karar hem denizcilik için çok önemli bu değerlerimizi korumakla yükümlüyüz. Arnavutköy Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu bayramı kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yağlı kazık yarışmasının kazananı olan Ümit Ural, "Ben ilk defa bu yarışmaya katılıyorum. Kendim biliyordum ve inanıyordum alabileceğimi dördüncü denememde aldım ve kazandım. Ben kendime güvendim ve aldım" dedi.

Vatandaşlar yarışmaların ardından DJ gösterimi ve Koliva konseriyle doyasıya eğlendi. - İSTANBUL