Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto - Son Dakika
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Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto

07.07.2022 23:49
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protesto

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri sokağa inerek hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri sokağa inerek hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yüksek fiyatlar, kötüleşen hayat şartları, rüşvet, yap-işlet-devret olarak verilen usulsüz ihaleler nedeniyle hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri Başbakanlık binası önünde bir araya geldi. "Arnavutluk tehlikede. Bana ne deme" sloganı altında organize edilen protesto, ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi lideri ve eski Başbakan Sali Berisha tarafından yönetildi. Sivil toplum örgütleri temsilcileri ve aktivistlerin konuşmalarıyla başlayan protesto, Berisha'nın konuşması ile son buldu. Berisha konuşmasında, yüksek fiyatlardan, kötüleşen hayat şartları, rüşvet, yap-işlet-devret olarak verilen usulsüz ihalelere kadar birçok konuya değinirken, mevcut iktidar sayesinde vatandaşların ülkeyi terk ettiğine dikkat çekti.

"PUTİN'İN BALKANINA HAYIR DİYORUZ"

Konuşmasında sık sık "Yeter çaldın, git artık" diyen Berisha, Open Balkan'ı da eleştirerek, " Edi Rama'nın derdi Arnavutluk değil, Arnavut milliyetçiliği değil. Derdi Belgrad'dır. Onun için biz Open Balkan'a hayır diyoruz. Vuçiç'in Balkanına hayır diyoruz. Putin'in Balkanına hayır diyoruz" dedi.

Ana muhalefet partisi, içinde yaşanan başkanlık seçimi ve lider sorunundan dolayı aylardır ikiye bölünmüş durumda. Berisha'yı destekleyenler partinin bir önceki Başkanı Lulzim Basha'nın gitmesi için protesto gösterisi düzenlemişti. İstifa eden Basha ve grubu, Berisha'nın parti başkanı seçilmesini mahkemeye taşımıştı. Halen temyiz mahkemesinde olan bu konudan dolayı birçok Berisha destekçisi eski başkan Basha'yı mevcut Başbakanı desteklemekle suçluyor.

(Malik Hasa - İHA)

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Kaynak: İHA

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