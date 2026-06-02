Arnavutluk'ta Kushner Projesine Soruşturma

Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı proje çerçevesinde koruma altındaki bölgeye inşa edilmesi planlanan ve çevrecilerin protestolarına neden olan lüks tatil tesisi projesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in başında bulunduğu Affinity Partners şirketinin Adriyatik'teki ıssız Sazan Adası ile Arnavutluk sahilinde flamingolar, foklar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki bir alanı içeren tatil merkezi projesi büyük tepkilere ve protestolara neden oldu. Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK) tarafından dün yayınlanan yazılı açıklamada, Kushner ile bağlantılı proje çerçevesinde koruma altındaki bölgeye inşa edilmesi planlanan ve çevrecilerin protestolarına neden olan lüks tatil tesisi projesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adriyatik kıyındaki Avlonya şehri yakınlarındaki proje sahası çevresinde 6 Haziran'da yeni protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

"Arnavutluk'u bölgede gıpta edilen bir destinasyon haline getirmek istiyorum"

Affinity Partners şirketinin bölgede tatil merkezine ilişkin planlarını 2024 yılı ağustos ayında duyuran Kushner, bu yılın başında eşi İvanka Trump ile birlikte bölgeyi ziyaret etmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kısa süre önce uluslararası basına yaptığı açıklamada hükümet ile Kushner arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve projenin 10 bin otel odası içermesinin öngördüğünü söylemişti. Rama, Arnavutluk Parlamentosu'nda yaptığı bir açıklamada ise projenin koruma altındaki doğal alanlara zarar verdiği iddialarını reddetmiş, nihai teklifin henüz sunulmadığını ve çevresel etki değerlendirme çalışmasının tamamlanmadığını ifade etmişti.

Başbakan Rama dün yaptığı açıklamada ise "Arnavutluk'u bölgede gıpta edilen bir destinasyon haline getirmek istiyorum ve bu proje de bunun bir parçası" ifadelerini kullanmıştı.

Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı

Çevreyi koruma örgütleri öncülüğünde vatandaşlar, mayıs ayı sonunda ülkenin güneyindeki Zvernec'te proje sahasının dikenli telli çevrelenmesinin ardından protestolar düzenlemeye başlamıştı. Protestocular, cumartesi günü düzenlenen gösteride turistlerin ve yerel halkın plaja erişimini engelleyen çitleri aşmaya çalışmış, bölgede bulunan özel güvenlik mensupları bir protestocuyu darp ederek sürüklemişti. Olaya ilişkin görüntülerde güvenlik görevlilerin ayrıca çitleri kaldırmaya çalışan diğer göstericileri de tehdit ettikleri görülmüştü. Olayın ardından yetkililer, iki güvenlik şirketinin çalışma lisanslarını iptal etmiş ve bir güvenlik görevlisi gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 15 protestocu hakkında suç duyurusunda bulunulurken, yerel bir emniyet müdürü de görevden alınmıştı.

Protestocular Pazar gecesi ise hükümet binaları önünde toplanarak projeye son verilmesini, bölgenin yapılaşmadan korunmasını ve başbakanın istifasını talep etmişti. - TİRAN