Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor - Son Dakika

Arnavutluk'ta Türkiye tarafından inşa edilen Fier Arnavutluk-Türkiye Dostluk Hastanesi açılalı 8 ay olmasına rağmen bölge halkına sağlık ve güven dağıtmaya devam ediyor.

Arnavutluk'un güney bölgesindeki Fier ilinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 21 Nisan tarihinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı törenin ardından hizmet vermeye başlamıştı. Hastane açıldığı günden bu yana hizmet vermeye devam ederken Arnavut halkı da hastanedeki tedaviden memnun. Sağlık hizmetleri için Avrupa ülkelerini tercih eden Arnavut halkı, artık Türkiye tarafından yapılan hastaneyi tercih ediyor. Hastanede 15 branşta hizmet verilirken, 150 yataklı kapasiteli hastanede toplamda 285 personel çalışıyor. Türkiye - Arnavutluk arasındaki sağlık alanında işbirliği anlaşması gereği 51 Türk sağlık personeli hastanede görev alıyor.

Hastaneye babasının sağlık sorunlar nedeniyle gelen ve Almanya'da doktor olarak görev yapan bir kişi açıklamasında kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verildiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Böyle personeli beklemiyordum. Buranın kapasitesi çok büyük. Ben, Almanya'da yoğun bakım doktoruyum ve buranın yoğun bakım ünite kapasitesi bütün dallar için çok yeterli görüyorum" dedi. İsmini açıklamayan hasta yakını, "Burada bulunan teçhizatlar konusunda da aynı şeyi diyebilirim. Avrupa'da gördüğümüz standartların aynısı. Buraya geldiğimde çok şüpheliydim çünkü sonuçta babamın sağlığı söz konusuydu. Ülke dışına almak için her şey yapacağımı düşünmüştüm. Ancak buraya getirdiğimde başka müdahaleler için de rahatlıkla bırakabileceğimi gördüm"

Arnavutluk'un güney bölgesindeki Fier ilinde Türkiye tarafından armağan olarak inşa edilen hastane 68 gün gibi rekor bir sürede tamamlandı. - FİER