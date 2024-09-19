Gaziler Günü Arpaçay'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Gaziler Günü Arpaçay'da Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü Arpaçay\'da Coşkuyla Kutlandı

Arpaçay'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2024 13:52  Güncelleme: 13:56
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Arpaçay'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Akyaka Kaymakamı Arpaçay Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Zeki Elma, Cumhuriyet Savcısı Selman Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunumuyla başlayan program Ulu Önder Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Arpaçay Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren yaptı.

Üsteğmen Gökhan Gülveren, "Gazilerimiz bizim her şeyimizdir. Gazilik vatanseverliğin, kahramanlığın, fedakarlığın yaşayan destanıdır. Gazilerimiz ise bu destanı yazan, yaşayan kahramanlardır. Bu nedenledir ki şehitlerimiz ve gazilerimiz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın destanını yazan onurlu kahramanlardır. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir mensubu üzerine düşen görevi yapacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Akyaka Kaymakamı, Arpaçay Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, "19 Eylül, vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günüdür. Bugün, gazi olmanın gurur ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşku ile yaşıyoruz. Sizler, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz, hepinize uzun ve hayırlı ömürler diliyor, aramızdan ayrılmış gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile son buldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziler Günü Arpaçay'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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