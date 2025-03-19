Arpaçay'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arpaçay'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Arpaçay\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

19.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programa; Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcıları Sümeyra Akköz ve Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Müftüsü Mesut Alkış, Vakıf Müdürü Semra Çelik Osmanoğlu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İftar programında Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek masalarını ziyaret etti ve kendileriyle sohbet etti.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Siz kıymetli ailelerimizle bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum" diyerek, vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andığını ve gazilere minnettarlığını ifade etti.

Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeği yapılan duaların ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Yerel Haberler, Arpaçay, Yerel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arpaçay'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:56:08. #7.13#
SON DAKİKA: Arpaçay'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.