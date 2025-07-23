Arpalı\'da boks kursu açılacak

Bayburt'un Arpalı beldesinde gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla boks kursu açılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Arpalı Belediye iş birliğinde 'Haydi Gençler Boksa' sloganıyla hayata geçirilecek olan proje kapsamında, 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik boks kursu açılıyor.

Arpalı Belediyesi Boks Spor Kulübü bünyesinde, Uzman Antrenör Hamza Karakulaklı liderliğinde verilecek boks eğitiminde, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kayıt başvuruları, Arpalı Şehit Ömür Erbay Spor Salonu'nda alınacak. Kursa, beldedeki ailelerin, belirtilen yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Açılacak kursla, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor. - BAYBURT