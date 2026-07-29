Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün CHP\'den istifa etti

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - Hatay'ın Arsuz ilçesi Belediye Başkanı Sami Üstün CHP'den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti'de devam edeceğini söyledi.

Hatay'ın Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, CHP'den istifa ettiğini ve siyasi mücadelesine Özgür Özel'in Genel Başkanlığını yaptığı YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Yazılı açıklamasında kararın kişisel olmadığını vurgulayan Üstün, CHP Arsuz İlçe Başkanlığı, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin de kendisiyle birlikte YENİ Parti'ye katılma kararı aldığını belirtti. Üstün, bu adımın ülkenin ve Hatay'ın geleceğine yönelik ortak bir sorumluluk anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.