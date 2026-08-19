Arsuz’da muhtarlar buluşmasında mahallelerin sorunları değerlendirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programında mahallelerin genel durumu, ihtiyaçları ve öncelikli talepleri değerlendirildi.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Hatay milletvekilleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi yetkilileri katıldı.

Programda muhtarlarla kahvaltı yapılarak mahallelerin ihtiyaçları ve öncelikli talepleri ele alındı. İstişare bölümünde ise muhtarlar, mahallelerine ilişkin sorun ve taleplerini ilgili kurum amirleri ve yetkililere iletti.

Toplantıda iletilen taleplerle ilgili çözüm yolları ve izlenecek süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Fatih Eroğlu; muhtarlarla bir araya gelmenin mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan dinlenmesi, sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Eroğlu, ilçeye sundukları katkı ve özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.