Arsuz'da otomobil tarlaya savruldu, ticari araç takla attı - Son Dakika
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Arsuz'da otomobil tarlaya savruldu, ticari araç takla attı

Arsuz\'da otomobil tarlaya savruldu, ticari araç takla attı
12.07.2026 16:35
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile Ford Transit ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar savruldu. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile Ford Transit ticari araç çarpıştı. Kazada araçlar savrulurken, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesinde 27 BCS 164 plakalı otomobil ile 33 CRM 37 plakalı Ford Transit ticari araç çarpıştı.

OTOMOBİL TARLAYA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarla alanına savrulup yuvarlandı. Ford Transit ticari araç ise yol ortasında takla attı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda bulunan sürücülere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

SÜRÜCÜLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan sürücüler tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOL KONTROLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Takla atan ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Arsuz'da otomobil tarlaya savruldu, ticari araç takla attı - Son Dakika

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