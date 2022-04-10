Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular - Son Dakika
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Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular

10.04.2022 23:03

Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi.

Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular

Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi

SİVAS - Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi. Astronomik artış tepki çekerken, firma sahipleri artan maliyetleri gerekçe gösterip kendilerini savundu.

Sivas'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları son altı ayda bilet fiyatlarını yaklaşık üç kat arttırdı. 150 TL olan Sivas- İstanbul arası yolcu bileti 450'ye yükseldi. Astronomik artış yolcuların tepkisine neden olurken, firma sahipleri yaptıkları artışa artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlar, diğer illerde daha uzun mesafelerde daha düşük ücret alındığını ifade etti.

Sivas Otobüsçüler Yazıhaneciler Derneği Başkanı Ahmet Güvendi, otobüslerin sadece bayramlarda dolduğunu belirterek, belirlenen fiyatların altında zarar ettiklerini söyledi. Güvendi, "Kasım ayında bizim İstanbul toplam maliyetimiz 6 bin lira civarındaydı, şu anda ise İstanbul'a bir aracın gidiş geliş toplam maliyeti 18 bin civarında bir maliyetimiz var. Bunun içinde köprü ücretleri, mazot ücretleri ve şoför harcırahları var. Tabii biz buna lastiği, sigortalarını, kaskolarını ekleyemiyoruz. Bunları da eklediğimiz zaman fiyat daha farklı çıkıyor. Şu anda zaten bu fiyat yapabileceğimiz en son fiyat. Bu fiyatın altında yaparsak zararına yapmış oluruz. Biz de en son bu fiyata geldik, bu fiyata geldiğimizde zaten otobüs dolu gidip dolu gelmiyor. Normalde otobüsler 38 kişilik 2+1 olduğu için bu araçlarda dolu gidip dolu gelme oranı çok nadir. Araçlar sadece bayramlarda dolu gidip geliyor" dedi.

"Mazot düşse fiyatlarda indirime gideceğiz"

Güvendi, akaryakıt düşerse indirime gideceklerini fakat şu an indirme gidebilecek durumları olmadığını ifade ederek, "Bir arabanın İstanbul'a gidiş geliş 18 bin lira masrafı var. Bu araba dolu gidip gelirse toplam 30 bin liraya yakın bir maliyet çıkıyor. Bunun yüzde 15'ini bilet satışı yapan internet sitesi alıyor, kalan yüzde 20'sini de yazıhaneci arkadaşlar alıyor. Otobüs dolu gidip gelirse 3-5 bin lira para kalıyor. Şu anda da araçlarımız hala zarar ediyor. Bu fiyatlar içerisine biz tabii ki sadece mazot fiyatını koymuyoruz. Bir arabada 4 tane personel çalışıyor. Sigorta masrafları çok yükseldi, geçen sene aldığımız bin 500-600 liralık lastikler şu anda 7 bin lira civarında. Uzun yolda asgari ücretle çalıştıracak şoförlerimiz yok, şoför bulamıyoruz. Böyle sıkıntılarımız var, mazot düşse fiyatlarda indirime gideceğiz ama şu anda gidebilecek bir durumumuz yok. Uçak fiyatları da afaki bir şekilde yükseldi. Biz burada fırsatçılık yapmıyoruz, en son yazabileceğimiz fiyatlarımız bunlar" şeklinde konuştu.

Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular
Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular
Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular

YORUMLAR
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Türk Lirası, İstanbul, Motorin, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular - Son Dakika


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