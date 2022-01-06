Üye Girişi
Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak - Son Dakika

Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak

06.01.2022 10:44
Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak

Gaziemir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında alınan kararla, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere artık gıdaların toplanması için Başkan Halil Arda'ya gerekli protokolleri imzalama yetkisi verildi.

Gaziemir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında alınan kararla, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere artık gıdaların toplanması için Başkan Halil Arda'ya gerekli protokolleri imzalama yetkisi verildi.

Gaziemir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında, sokak hayvanları için önemli karara imza atıldı. Mecliste, artık gıdaların Veteriner İşleri Müdürlüğünce toplanması için ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve firmalarla yapılacak iş birliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanı Halil Arda'ya yetki verildi. Meclisten oy birliğiyle geçen karara göre belediye ekipleri, resmi kurum ve kuruluşlardan, fabrikalardan, lokantalardan ve marketlerden hayvanların beslenmesi için uygun artık gıdaları toplayacak. Toplanan gıdalar, Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği eğitimleri tamamlayıp sertifika alan yerel hayvan koruma görevlilerine teslim edilecek. Yerel hayvan koruma görevlileri de bu gıdalarla sokak hayvanlarını besleyecek.

"Bir yılda toplam 11 bin 745 kilogram mama dağıttık"

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, "Veteriner hizmetlerimiz kapsamında, 2021 yılında 5 bin 304 hayvanın tedavi ve bakımı yaptık. Çalışmalarımız kapsamında 356 köpek, 932 kedi olmak üzere toplam bin 288 kısırlaştırma işlemi yapıldı. 51 hayvanın yeni bir yuvaya kavuşması sağladık. 8 bin 95 kilogram köpek maması, 2 bin 790 kilogram da kedi maması olmak üzere bir yılda toplam 11 bin 745 kilogram mama dağıtarak ilçemizdeki sokak havyalarının aç kalmasının önüne geçtik. Mecliste oy birliğiyle aldığımız kararla, hayvan beslenmesi için uygun artık gıdaları toplayarak, sokak canlarının beslenmesi için yerel hayvan koruma görevlilerine ulaştıracağız. Gaziemir'de can dostlarımız emin ellerde" diye konuştu. - İZMİR

Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak
Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Halil Arda, Veteriner, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak - Son Dakika


Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var         
10:49
Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!         
10:44
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:36 TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
10:28 Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
10:14 O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!
10:12 FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte
10:12 Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: Artık gıdalar sokak hayvanlarının maması olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement