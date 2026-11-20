Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde semt pazarı esnafı, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle satış yapamamaktan yakındı. Yakıt ve yemek giderinin günlük 2 bin lirayı aştığını aktaran pazar esnafı, "Kazandığın parayla geçinemiyorsan, emeğin boşa gidiyorsa vay halimize" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde semt pazarı esnafı, havaların soğumasıyla pazara gelenlerin azaldığını, ağırlaşan ekonomik koşulların gelenlerin de gönlünce alışveriş yapmasına imkan vermediğini anlattı.

Artan maliyetler ve azalan alım gücünün geçimlerini zorlaştırdığını söyleyen esnaf, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sorunları aktardı.

Pazar tezgahını saat 06.00'da kurduğunu söyleyen esnaf, "Millette para yok. Biz emekli de değiliz. Dört çocuğumu kendi imkanlarımla okuttum. İkisini ODTÜ'de, ikisini de başka okullarda okuttum. Hepsini evlendirdim, yuvalarını kurdum. Allah'a şükür. Ama para sürekli lazım. Başka bir işimiz de yok. Bununla geçineceğiz. Şu anda yeşilliğimiz var. Az miktarda süzme peynir getirdik, bir bidon da süt getirdik. Ancak insanlarda para yok. İnsanlar ancak geçinebiliyor. Ne yapacağız, ne olacak, bilmiyorum. Sonumuz nereye gidiyor, onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA PAZARA GELMEDEN 2 BİN LİRA GİDERİM OLUYOR"

"Yakıt, yemek ve işçilik giderleri pazarcının belini büküyor" diyen bir başka esnaf, şunları kaydetti:

"400 tane malım var. Bu saate kadar hepsinden toplasanız 2 bin lira satış yapmamışımdır. Arabamla Artvin'den buraya gelmek için bin 500 lira yakıt harcıyorum. 500 lira da yemek masrafım var. Yani daha pazara gelmeden 2 bin lira giderim oluyor. Bunun üzerine 500 lira da kendi işçiliğimi koyduğumda maliyetim 2 bin 500 lirayı buluyor. Şimdi ben burada kaç tane mal satacağım da bu masrafları çıkaracağım? Malın alış parasını karşılayacağım, bir de cebime kar koyacağım. İçinde bulunduğumuz durumu siz düşünün. 5 bin lira da kazansam, 50 bin lira da kazansam paranın bir değeri olmadıktan sonra 1 lira da birdir, 5 lira da birdir. Önemli olan paranın değeridir. Kazandığım parayla kendimi geçindirebiliyorsam elhamdülillah. Ama ne kadar kazanırsan kazan geçimini sağlayamıyorsan, emeğin boşa gidiyorsa vay halimize. İşte kahvaltımız da bu, buyurun."

"GELİRİMİZLE GİDERİMİZ BİRBİRİNİ DENGELEYEMİYOR"

Pazarcı esnafı Neşe Doruk ise, düşen alım gücü nedeniyle satışların durduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Elimizdeki çıra, kış geldi artık. Kış şartlarına ve insanların ihtiyaçlarına göre ürün getiriyoruz. Bunlar soba yakanlar için kullanılan çıralar. Satışlar çok iyi değil. Beklentilerimizi karşılamıyor. Gelirimizle giderimiz birbirini dengeleyemiyor. Tamamen beden gücüyle çalışıyoruz. Buranın da biliyorsunuz, pazar sorunu hep var. Herkes bir şeyler üretiyor ama herkes üretici olduğu için alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Bir yerde yevmiyeli olarak çalışıyor olsak daha çok kazanırız. Yer minderleri üretiyorum, kendim yapıyorum. Ancak minderlerin satışında da durgunluk var. Maalesef insanlar en acil ihtiyaçlarını alıyorlar. Yiyecek gibi temel ihtiyaçlara daha fazla yöneliyorlar. Lükse giren ürünlerin satışı ise ya hiç olmuyor ya da çok az oluyor. Herkes ağlıyor. Bana sorarsanız marketleri en azından 10 gün boykot etsek, kimse marketlere gitmese, belki bazı şeyler biraz düzelir gibi geliyor."