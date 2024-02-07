Artvin Belediyesi\'nde İşçilere Mobbing İddiası

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UĞUR İSTANBULLU

DİSK Genel İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, Artvin Belediyesi'nde işçilere mobbing uygulandığını ileri sürdü. Bilgin, "Mevcut üyesi olduğu partiden aday edilmedikten sonra Artvin Belediye Başkanımızın psikolojisi değişti. İşçiye mobbing, baskı uygulamaya başladı. İşyerinde çalışan arkadaşlarımızın yerleri değiştirilmeye başlandı. Kendi isteğiyle emekli olmak isteyenleri emekli etmeyen belediye başkanı şimdi ise zorla emekli etmeye sevk ediyor" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, Artvin Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mobbing yapıldığını ileri sürdü. Bilgin, şunları söyledi:

"İNTİKAMINI İŞÇİDEN Mİ ALMAK İSTİYORSUN?"

"Değerli arkadaşlar bu havada Artvin'de Ata Park'ta Artvin Belediye Başkanlığı'nın önünde bu açıklamayı yapmanın bir anlamı var. Özellikle, belediye başkanımıza seslenmek istiyoruz; biz bugüne kadar yanında durmaya çalıştık, doğrularının yanında olduk ve doğrularını alkışladık, destek verdik ama adaylık süreci başladıktan sonra mevcut üyesi olduğu partiden aday edilmedikten sonra Artvin Belediye Başkanımızın psikolojisi değişti. İşçiye mobbing, baskı uygulamaya başladı. İşyerinde çalışan arkadaşlarımızın yerleri değiştirilmeye başlandı ve zorunlu emekli etmek istediği arkadaşlarımız var. Kendi istediği için emekli olmak isteyenleri emekli etmeyen belediye başkanı şimdi ise zorla emekli etmeye sevkediyor. Biz bunu kabul etmiyoruz ve diyoruz ki Sayın Başkan, stresi bırak ve işçiye zorlama yapma, sen de rahat ol biz de rahat olalım. Hava şartları ortada bu kapanan yolları, logarları kim açıyor ve gece çöpleri toplayan adamlardan ne istiyorsun ve intikamını işçiden mi almak istiyorsun? Aday yapılmayınca bunun suçlusu belediye çalışanı işçilerin midir? Lütfen aldığın kararlarını gözden geçir ve burası küçük yer kimsenin işiyle aşıyla uğraşma ve bunun sonuçları iyi olmaz. Sana yanında bulunanlar doğruyu söylemiyor, biz senin iyiliğini istiyoruz ve sağlıklı bir ömür geçirmeni istiyoruz. İşçilerle uğraşmayın, bunun daha da sert cevaplar vereceğiz, bilginiz olsun, saygılarımızı sunuyoruz."