Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Artvin merkez ile Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa'da düzenlenen yürüyüşlerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla yapılan etkinliklerde, emek sömürüsüne karşı güçlü mesajlar verildi.

01.05.2025 19:25  Güncelleme: 00:39
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin merkez ile Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen yürüyüşlerle ve etkinliklerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir şekilde kutlandı. Hopa Meydanı'na yürüyen kalabalığa seslenen Eğitim-Sen Hopa Şube Başkanı Zeliha Yıldırım, "Ekmeğimizi her geçen gün küçülten, haklarımızı ve özgürlüklerimizi ortadan kaldıran; bizi dokuz-altı yollarında gülmemizi bile yasaklayan, yarına dair umutlarımızı dipsiz kuyularda merdivensiz bırakmak isteyen bu bozuk düzene artık yeter diyoruz" dedi.

Artvin ve ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla gerçekleşen programlarda, emek sömürüsüne, hukuksuzluğa, doğa talanına ve adaletsizliğe karşı güçlü mesajlar verildi.

Artvin ve ilçelerindeki etkinliklere CHP, DEM Parti, Sol Parti, TİP, TKP, ESP, Halkevleri, Umut-Sen, Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, Eğitim-İş, Belediye-İş, DİSK, TMMOB ve çok sayıda yurttaş katılım sağladı.

Kutlamaların merkezi konumundaki Hopa'da, saat 13.30'da Eski Hastane önünde toplanan kalabalık kortej yürüyüşüyle Hopa Meydanı'na ulaştı. Burada konuşan Hopa Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Belediye-İş Sendikası adına Ali Şükrü Kibar, şunları söyledi:

"Özgürlük ve demokrasi için birlikte mücadele günüdür 1 Mayıs. 1 Mayıs, insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerimizi haykıracağımız gündür. 1 Mayıs, tüm emekçilerin birleştiği gündür. Ne yazık ki emek sömürüsünün yaşandığı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir dönemde 1 Mayıs'a giriyoruz. Hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı, hukuka darbe vurulduğu günlerden geçiyoruz. Bizleri dipsiz kuyularda merdivensiz bırakmak isteyen bu bozuk düzene artık 'yeter' diyoruz."

Eğitim-Sen Hopa Şube Başkanı Zeliha Yıldırım, "Ekmeğimizi her geçen gün küçülten, haklarımızı ortadan kaldıran, bizi dokuz-altı yollarında gülmemizi bile yasaklayan bu bozuk düzene artık yeter diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haklarımızı kazanacağız"

Tertip Komitesi adına Nurcan Altunkaya ise şöyle seslendi:

"Merhaba işçiler, emekçiler, gençler, üniversiteliler ve işsizler... Demokrasiye ve hukuka sahip çıkanlar, merhaba! Metin Lokumcu'nun canıyla ödediği bu meydandan; Metin Hoca'nın sesiyle, Reşit Kibar'ın cesaretiyle sesleniyoruz. Karadeniz'in büyük bölümünü maden sahası olarak gösterenler bilsinler ki bu dağlar, bu sular, bu ağaçlar bizim; çocuklarımıza bırakacağımız mirasımızdır. Üretenin yönettiği bir düzeni kuracağız; taleplerimizi haykıracak, haklarımızı kazanacağız."

Etkinlikler coşkulu sloganlar, konuşmalar ve halaylarla son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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