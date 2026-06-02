Artvin\'de şehit mezarları yenilendi

Artvin'de doğal şartlar nedeniyle zamanla yıpranan şehit mezarları, yenilenirken, mezarlıklardaki Türk bayrakları da değiştirilerek yeniden göndere çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde il genelindeki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirlerinde yapılan incelemeler sonucunda, doğal şartlar nedeniyle zaman içerisinde yıpranan ve hasar gören mezarlar tespit edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şehidin mezarı yenilenerek bakım ve onarımdan geçirildi. Çalışmalarda mezar taşları ve çevre düzenlemeleri elden geçirilirken, şehit kabirlerinde bulunan Türk bayrakları da yenilenerek göndere çekildi. - ARTVİN