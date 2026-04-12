Artvin'de Arıcılık Çalıştayı Düzenlendi

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de arıcılığın geliştirilmesi ve balın marka değerinin artırılması amacıyla düzenlenen çalıştayın ardından Hatila Vadisi'ndeki Kafkas Arısı Gen Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kandemir, merkezin yalnızca bal üretimi değil, ana arı ve oğul üretimi açısından da önemli olduğunu belirterek, "Kestane balı yüksek antioksidan içeriğiyle adeta ilaç niteliğinde. Bölgenin izole yapısı ise Kafkas arısının korunmasını sağlıyor" dedi. Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ise yıllık yaklaşık 1200 ton bal üretildiğini vurgulayarak, "Hedefimiz arıcılığı ve apiturizmi geliştirerek kırsalda istihdamı artırmak. Sahte balın önüne geçmek için denetimler artırılmalı" ifadelerini kullandı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım da Artvin'in köklü arıcılık kültürüne dikkati çekerek, bu mirasın bilimsel yöntemlerle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Artvin'de arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin kalitesinin artırılması ve Artvin balının ulusal ve uluslararası alanda marka değerinin yükseltilmesi amacıyla, Artvin Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen "Bal Çalıştayı" sonrasında Hatila Vadisi'nde bulunan Kafkas Arısı Gen Merkezi'ne teknik gezi düzenlendi. Çalıştay kapsamındaki heyet, merkezi ziyaret ederek arıcılık faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

"Kafkas Arısı Gen Merkezi, Artvin arıcılığının güvencesidir"

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kandemir, izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:

"Buranın kuruluşunda da bulunmuştum. Yedek bir merkez olarak kuruldu. Aşağıda başka bir alan daha var; orada bal üretimine ayrılan koloniler bulunuyor. Burada ise ana arı ve oğul üretimi yapılıyor. Dolayısıyla bir arılıktan birden fazla ürün elde edilebiliyor. Bölge kestane yoğunluklu olduğu için kestane balı üretimi söz konusu. Herkesin damak tadına uygun olmayabilir ancak birçok kişi kestane balını tercih ediyor. Oldukça yüksek antioksidan içeriğe sahip, son derece faydalı bir baldır. Bu nedenle adeta ilaç niyetine tüketilmektedir. Yerel üreticiler burayı daha ileriye taşımak için çalışıyor. Hala iyi ilişkilerle merkezin düzenli şekilde işletildiğini söyleyebilirim. Artvin'in balını üretirken aynı zamanda Kafkas arısını da koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor."

"Hedefimiz bilimsel arıcılıkla Artvin ekonomisini güçlendirmek"

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek de yıllık yaklaşık 1200 tonluk bal üretiminin önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu belirterek, arıcılık ve apiturizmin geliştirilmesiyle kırsalda istihdamın artırılacağını ve sahte balın önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı. Akyürek, şunları söyledi:

"Geleneksel arıcılıktan bilimsel arıcılığa geçiş sürecine katkı sağlamak amacıyla bu çalıştayı düzenledik. Görünürde biz olsak da işin mutfağında akademisyenlerimiz yer aldı. Onların sayesinde bugün Artvin'de arıcılığı daha bilinçli şekilde konuşuyoruz. Kafkas arı ırkı gen bölgesi üzerine odaklanıyoruz. Hatila bölgesinde bu alanda önemli bir yatırım yapıldığını gördük. Ana arının ve oğul üretiminin önemini de bu vesileyle daha iyi anladım. Bal tüketmeyi iyi biliriz ancak balın nasıl üretildiğini ve hangi zorlu süreçlerden geçtiğini bugün daha iyi gördük."

Akyürek, sonraki yıllarda çalıştayın devamını da düzenleyeceklerini ifade etti.

Balın, Artvin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu anlatan Akyürek, şöyle konuştu:

"Tarım İl Müdürlüğü ve Arıcılar Birliği verilerine göre yıllık üretim yaklaşık 1200 ton civarındadır. Bu da ekonomik açıdan ciddi bir değer ifade etmektedir. Sadece arıcılıkla geçimini sağlayan ve bu işe gönül veren birçok insanın olduğunu gördük. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Amacımız, kırsalda istihdamı artırmak ve insanların Artvin'de kalmasını sağlamak. Son yıllarda kırsaldan kente göçün artması, planlama eksikliğinden kaynaklanmış olabilir. Artık tarımı, arıcılığı ve apiturizmi ön plana çıkararak bu süreci tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Apiturizm sağlık açısından da son derece önemli bir değerdir. Bu çalışmaların Artvin ekonomisine hem istihdam hem de sanayi açısından katkı sağlayacağına inanıyorum. Ancak her şeyin doğru ve adil şekilde yapılması gerekiyor. Sahte bal üretimi ne yazık ki farklı bölgelerden piyasaya sürülmektedir. Bunun önüne geçmek için denetimleri artırmalı ve daha dirençli olmalıyız. Her yerde bal satılır; ancak Artvin'de bal adeta ilaç olarak satılır."

"Artvin'in arıcılık mirası bilimle geleceğe kaşınmalıdır"

Avrupa Arıcılık Federasyonu Arı Sağlığı Bilim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım da, "Artvin denince aklıma gelen ilk şey, köklü arıcılık kültürüdür. Atalarımızdan miras kalan bu ruhu kaybetmeden, çağın gereklerine uyum sağlayan bir Artvin arıcılığı hedefliyoruz. Sayın başkanımız organizasyonu başarıyla yürüttü. Kendisine ikinci ve üçüncü çalıştayların yapılması gerektiğini söylediğimde tereddüt etmeden kabul etti. Çünkü bir etkinlik yalnızca bir kez yapıldığında sonuçlar sınırlı kalır. Oysa devamlılık sağlandığında gerçek ilerleme ortaya çıkar. Önümüzdeki yıl yeniden bir araya geldiğimizde, kurumların ve paydaşların ne kadar ilerleme kaydettiğini daha net göreceğiz. Bu çalıştayın başarısını da o zaman daha iyi değerlendirebileceğiz" dedi.