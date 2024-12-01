Artvin'de Çiftçiler Saman Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika
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Artvin'de Çiftçiler Saman Fiyatlarından Şikayetçi

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Kışın erken gelmesiyle Artvin'de besiciler, yüksek saman fiyatları nedeniyle zorda kalıyor.

01.12.2024 21:05
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'de besicilik yapan çiftçiler, kışın erken gelmesi nedeniyle saman almaya başladı. Besici Fatih Acar, "Büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Bu sene hava şartlarından dolayı istediğimiz gibi ot temin edemedik. Bu nedenle saman almak zorunda kaldık. Saman, altın fiyatına çıkmış ve eğer destek verilmezse çiftçilik gerçekten biter" dedi.

Artvin'de kışın erken gelmesi, besicileri zorda bıraktı. Besiciler, hayvanlarını beslemek için ihtiyaç duydukları samanı ilçe merkezinden almak zorunda kalıyor. Ancak 5 bin TL'ye alınan samanın tonu, köylere gidene kadar 6 bin TL'ye mal oluyor.

Artvinli Besici Şentürk Mert, "10 ton saman aldım, 40 ton yem aldım. Bu seneki malın maliyeti bana 350 bin TL'ye mal olacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"10 ton saman aldık, ton başına 5 bin TL verdik. Bir de üstüne nakliye masrafları ekleniyor. Buradan yukarıya nakliye bedeli 20 TL. Yem aldık, 40 ton yem 400-500 bin TL tutuyor. Malımız para etmiyor, nakliye fiyatları yüksek. Daha ne anlatayım, her şey pahalı. Kışın yaklaşık 100 ton saman tüketiyoruz ve 700'e yakın hayvanımız var. Maliyetim 350 bin TL'ye yakın. Kurbanda ya da kuzu satışında para kazanacağız, belki onuncu ya da onbirinci ayda ancak."

"Çiftçilik bitti, saman şu an altın gibi değerli"

"Çiftçiye destek verilmezse, çiftçilik tamamen biter" diyen besici Fatih Acar ise şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvancılık yapıyorum, aynı zamanda kurbancılık da yapıyorum. Ama bu sene hava şartlarından dolayı zaten az olan hayvan sayımız daha da azaldı. Saman şu an altın gibi değerli. Fiyatı 5 bin TL'ye yükseldi ve bir de buradan yukarıya taşımak zorundayız. Kamyonlarla taşıdığımız samanın köye ulaşması 6 bin TL'ye mal oluyor. Aldığımız saman ve yem, şimdilik yeterli, ancak yemin çuvalı 550 TL oldu. Samanın kilosu 5 TL. Çiftçinin çilesi gerçekten büyük. Ne yazık ki çiftçi batık durumda. Hayvanlar para etmiyor. Örneğin bu sene kurbana gittik ama hiçbir şey satamadık, geri dönmek zorunda kaldık."

"Çiftçilere destek verilmediği için vatandaş çiftçilik yapmıyor"

Fatih Acar, yetkililere de çağrıda bulunarak, "Çiftçiye destek verilmesini istiyorum. Çiftçiye destek verilmediği sürece çiftçiyi tamamen bitirecekler. Küçük işletmeler zaten neredeyse yok, büyük işletmeler ise sayılı. Şu an Ardanuç'ta her kapıda koyun vardı, şimdi ise her köyde sadece 1 ya da 2 kişi koyun besliyor. Aynı durum büyükbaş hayvancılık için de geçerli. Önceden her evde büyükbaş hayvan beslenirdi, şimdi bizim köyde 4 kişide büyükbaş hayvan var. Çiftçilik bitti, destek verilmiyor ve bu yüzden vatandaş çiftçilik yapamıyor" dedi.

Artvin\'de Çiftçiler Saman Fiyatlarından Şikayetçi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Çiftçiler Saman Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika

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