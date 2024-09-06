Hopa'da Reşit Kibar'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi - Son Dakika
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Hopa'da Reşit Kibar'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi

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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan Reşit Kibar'ı öldüren zanlının ağabeyine ait atölye, köydeki gençler tarafından ateşe verildi.

06.09.2024 10:33
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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde Reşit Kibar'ı öldüren zanlının ağabeyine ait atölye, köydeki gençler tarafından ateşe verildi.

Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından, Hopa'nın Çavuşlu köyündeki gençler, zanlının ailesine ait kereste atölyesinin faaliyetlerini durdurdu. Gençler, zanlının ailesine ait atölyenin boşaltılmasını talep ettikten sonra, atölyenin tahliye edilmemesi üzerine atölyeyi ateşe verdi.

Hopa'da Reşit Kibar'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi

NE OLMUŞTU?

Artvin Hopa ve Borçka ilçeleri arasında bulunan Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkisinde yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etmişti. İş makineleri indirilirken köylüler ile ağaç kesimi yapacak olan özel şirketin yetkilileri arasında bu nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş tabancayla köylülere ateş etmişti. Kurşunların hedefi olan köylülerden Reşit Kibar, Gökhan Koyuncu (38) ve Ersan Koyuncu (36) yaralanmıştı. Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan 3 yaralıdan Reşit Kibar kurtarılamamıştı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Tabancayla ateş açan Muhammet Ustabaş ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorguları sonrası Borçka Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklanırken Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hopa\'da Reşit Kibar\'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Reşit Kibar'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hopa'da Reşit Kibar'ı öldüren zanlısının ağabeyine ait atölye gençler tarafından ateşe verildi - Son Dakika
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