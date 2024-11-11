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Artvin'de öğrencilerden anlamlı 10 Kasım koreografisi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesindeki Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı anısına özel bir koreografi hazırladı.

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı dolayısıyla Borçka Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte 115 öğrenci, 21 öğretmenin rehberliğinde "09.05" ve "1938" şeklinde koreografi oluşturdu.

Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve özlemlerini ifade ettiler.