Artvin'de Yoğun Yağışlar Heyelan ve Taşkınlara Yol Açtı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yoğun yağışlar nedeniyle oluşan heyelan ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar sonucu şehirde oluşan su birikintileri trafiği olumsuz etkileyerek araçların ilerlemesini engelledi. Öte yandan Kapisire Deresi'nin debisinin yükselmesi paniğe neden oldu. Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, bölgede yağışların neden olduğu durumun tespit edilmesi için çalışmaların sahada hızla yapıldığını belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.